Позбавити мандата: користувачі мережі бурхливо відреагували на бійку Ківи

колаж РБК-Україна

У мережі хвиля жартів та мемів на адресу Іллі Ківи і його поведінки

Користувачі українських соцмереж активно відреагували на бійку народного депутата України Іллі Ківи з ветераном АТО в одному з київських ресторанів. Деякі користувачі поцікавились походженням коштів на особисту охорону, інші - зажадали позбавити Ківу мандата, а хтоьс, навіть, запропонував нардепа відправити його на примусовий "медичний огляд".

Нагадаємо, в середу, 22 січня, в ресторані "Моссо" на Хрещатику Ілля Ківа головою вдарив ветерана АТО Михайла Маймана, зламавши йому ніс. У відповідь чоловік наніс удар кулаком Ківі по обличчю, в результаті чого останній ледве встояв на ногах. Після інциденту охорона нардепа повалила ветерана на підлогу, а Ківа повернувся до свого столу. Все, що відбувалося було зафикисирована на приховану камеру в ресторані.

Як писало раніше РБК-Україна, після сутички в ресторані Ківа відразу ж звернувся в поліцію і написав "копам" заяву про те, що йому нанесли тяжкі тілесні ушкодження. За його словами, людина в закладі вів себе неадекватно і, щоб його заспокоїти нардеп підійшов до столика, але отримав удар. Також нардеп з фракції "Опозиційна платформа - За життя" запевняє, що отримував погрози від ветерана АТО в мережі раніше.

Проте користувачам соцмереж версія Ківи не видалася правдоподібною: багато на інцидент відреагували вимогами залучити Ківу до відповідальності.

Дивна поведінка нардепа традиційно викликало хвилю мемом і жартів.

Як писало раніше РБК-Україна, після бійки Майман порадився з екс-нардепом і правозахисником Віталієм Купрієм, і було прийнято рішення звернутися до генпрокурора щодо інциденту. В результаті відомості про пригоду занесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 122 КК (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

У свою чергу, ренеральний прокурор відкрив кримінальну справу за фактом нанесення народним депутатом Іллею Ківою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.