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Кива подрался в ресторане Киева: набросился на ветерана (видео)

STYLERПроисшествия    22.01.2020 - 14:52
Кива подрался в ресторане Киева: набросился на ветерана (видео)
Илья Кива (фото: РБК-Украина)

Илья Кива стал зачинщиком драки в киевском ресторане

Илья Кива спровоцировал драку в ресторане Киева. Одиозный народный депутат из фрак "Оппозиционная платформа - За жизнь" набросился на ветерана АТО, но тот не стерпел обиду и дал нардепу сдачи.

Соответствующее видео, снятое камерой наблюдения в заведении, опубликовал Telegram-канал "Новина UA".

Инцидент произошел 22 января около 12:00 в ресторане "МОССО". В подписи к видео сказано, что народный депутат встречался с "представителями криминального мира Днепра", в какой-то момент у него возник конфликт с посетителем.

На опубликованной записи видно, что Кива подходит к мужчине и внезапно наносит ему удар, который в народе называют "на Одессу".

Противник депутата оказался неробкого десятка - он нанес нардепу ответный удар, от чего политик резко отлетел назад.

Посетителем ресторана оказался патриот и ветеран АТО Михаил Майнман. После конфликта охрана Кивы набросилась на ветерана, а нардеп вернулся за стол и продолжил встречу.

Кива снова отличился... Самэц!

Опубліковано Світланою Мащенко Середа, 22 січня 2020 р.

Илья Кива подрался в ресторане Киева (видео: facebook.com)

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