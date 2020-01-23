Киву могут лишить мандата за драку: ветеран АТО раскрыл детали конфликта

Илья Кива подрался с ветераном АТО в ресторане (коллаж РБК-Украина)

Илья Кива подрался в киевском ресторане с ветераном АТО Михаилом Майманом и сломал ему нос

Илья Кива подрался с ветераном АТО в ресторане в Киеве, после чего генпрокурор открыл уголовное производство в отношении народного депутата из фракции "ОПЗЖ" по факту нанесения телесных повреждений Михаилу Майману.

Вскоре после инцидента 22 января в заведении "МОССО" политик сам обратился к правоохранителям с заявлением о получении побоев, но на кадрах, снятых камерами наблюдения в кафе, видно, что Кива первый подошел к посетителю и ударил головой в лицо, и уже после этого Майман дал сдачи обидчику и нанес ответный удар кулаком. Тут-же вмешалась охрана нардепа и оттащила ветерана.

Ролик с конфликтом попал в сеть и моментально распространился в СМИ. В подписи к видео, которое опубликовал один из Telegram-каналов говорится, что Кива тогда встречался в ресторане с "представителями криминального мира Днепра".

Майман рассказал в эфире телеканала "Наш" о подробностях инцидента. Мужчина пришел в ресторан со своим другом и его дочерью, и в это время в заведении неподалеку находился Кива со своими собеседниками. Ветеран войны на Донбассе отметил, что нардеп вел себя отвратительно и громко нецензурно ругался. Из-за этого Майман с товарищем и девочкой решили покинуть заведение. Когда он поднялся, чтобы уходить, его заметил Кива и подошел с угрозами.

Майман и Кива знакомы со времен службы в зоне АТО. Мужчина был заместителем командира батальона "Святая Мария" в Мариуполе и Бахмуте (Артемовск), и в это время Кива был первым заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области при Вячеславе Аброськине.

Илья Кива и Михаил Майман с батальоном "Святая Мария" в зоне АТО (архивное фото)

"Они вместе настроили бизнес в зоне АТО. В плане того, что фуры, которые проезжают через блок-посты, платят по 100 тысяч гривен. Наркотики контролирует непосредственно Кива по зоне АТО. И был приказ от Ильи сжигать машины, которые проезжают через блок-пост и не платят 100 тысяч гривен за проезд. Это как раз тогда была посевная, и люди возили дизель, чтобы посеяться", - рассказал Майман.

По словам ветерана, он отказался, и перед тем, как уйти "на гражданку" в 2016 году, политик обещал отомстить за нарушение "приказа".

В столице ветеран случайно в кафе наткнулся на нардепа, когда тот сидел со своими друзьями - криминальными авторитетами из Днепропетровской и других областей.

В это время Киве показали на Маймана, политик подошел к нему со словами "Стой, я сейчас тебе объясню... Я тебя предупреждал, что я тебе голову отрежу?" После этого ударил головой в лицо и сломал ему нос.

"Голова у него дубовая!" - признался ветеран.

После драки Майман посоветовался с экс-нардепом и правозащитником Виталием Куприем, и было принято решение обратиться к генпрокурору относительно инцидента. В результате сведения о происшествие занесли в единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

"Самое главное не то, какая будет квалификация... а вот лишение депутатского мандата!" - подчеркнул адвокат, говоря о возможных санкциях к Киве за нападение на ветерана.

Сам Михаил Майман в 2019-м баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но в парламент не прошел. Находился в зоне АТО на Донбассе с 2014 по 2016 годы, после этого на некоторое время уехал в США по туристической визе, так как опасался "преследования украинских спецслужб".

Илья Кива подрался с ветераном АТО Михаилом Майманом - экс-военный рассказал подробности