Не лише заради вітамінів: експерти пояснили, чому коти люблять їсти траву

Чому коти люблять їсти траву

"Не варто турбуватись, якщо ваш улюбленець теж так робить, це абсолютно нормально. Насправді такий інстинкт закладений у них від природи", - пишуть експерти.

Також вони наголошують, що цей процес потрібно контролювати, адже не всі рослини є корисними для котів, а деякі навіть - небезпечні!

Поїдання трави на прогулянці також грозить отруєнням, адже трава, що росте на газонах, може бути оброблена хімією.

Тому краще придбати спеціальну травичку в зоомагазині, або виростити самостійно на своєму підвіконні.

Експерти називають 3 основні причини, чому коти їдять траву.

Трава допомагає травленню

Травинки подразнюють слизову шлунку і стимулюють зригування. Це допомагає позбутися грудок шерсті. Крім того, трава містить клітковину, яка покращує процес травлення.

Додає корисних речовин

У траві багато корисних речовин. Вона може заповнити нестачу вітамінів А і D. А також містить фолієву кислоту, яка позитивно впливає на кровообіг.

Психологічні причини

Звичайна нудьга може провокувати у кота бажання їсти траву. Або ж це може бути спроба привернути увагу з боку господаря, якщо тварині не вистачає цієї уваги.