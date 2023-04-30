Не только ради витаминов: эксперты объяснили, почему коты любят есть траву

Почему коты любят есть траву

"Не стоит беспокоиться, если ваш любимец тоже так поступает, это абсолютно нормально. На самом деле такой инстинкт заложен в них от природы", - пишут эксперты.

Также они отмечают, что этот процесс нужно контролировать, ведь не все растения полезны для кошек, а некоторые даже - опасны!

Поедание травы на прогулке также грозит отравлением, ведь растущая на газонах трава может быть обработана химией.

Поэтому лучше приобрести специальную травку в зоомагазине, или вырастить самостоятельно на своем подоконнике.

Эксперты называют 3 основные причины, почему коты едят траву.

Трава помогает пищеварению

Травинки раздражают слизистую желудка и стимулируют срыгивание. Это помогает избавиться от комков шерсти. Кроме того, трава содержит клетчатку, которая улучшает процесс пищеварения.

Добавляет полезные вещества

В траве много полезных веществ. Она может восполнить недостаток витаминов А и D. А также содержит фолиевую кислоту, положительно влияющую на кровообращение.

Психологические причины

Обычная скука может провоцировать в кота желание есть траву. Или это может быть попытка привлечь внимание со стороны хозяина, если животному не хватает этого внимания.