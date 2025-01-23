Не лише "сови" та "жайворонки": які 4 нових ритми сну відкрили вчені

Дельфіни

Дельфіни - це люди, які дуже чутливо сплять і можуть прокинутися від найменшого звуку. Вони мають труднощі з тим, щоб заснути та прокинутися, і часто відчувають втомленість протягом дня. Їхня енергія зростає ввечері, але через поганий сон вони часто відчувають занепад сил.

Природний біоритм дельфінів зазвичай не дозволяє їм відпочивати як слід. За даними досліджень, лише 10% людей відносяться до цього типу. Для поліпшення сну їм варто уникати стресових ситуацій і зайвої активності перед сном, а також використати темні штори, щоб зменшити кількість світла в кімнаті.

"Дельфіни" чутливо сплять (фото: Freepik.com)

Леви

Леви - це люди, які зазвичай прокидаються рано і почуваються енергійно з самого ранку. Вони віддають перевагу ранньому сну, оскільки з часом їхня енергія вичерпується. Це тип людей, які в давнину виконували обов'язки з охорони вранці.

Леви часто мають бажання лягати спати рано, що може бути корисним для їхнього здоров'я. Приблизно 15% людей належать до цього хронотипу. Щоб покращити свій сон, левам рекомендується зменшити кількість кофеїну після обіду та дотримуватися регулярного режиму сну.

"Леви" рано прокидаються (фото: Freepik.com)

Ведмеді

Ведмеді мають цикл енергії, який синхронізується з рухом сонця. Вони найбільш енергійні вдень, прокидаються рано і почуваються втомленими до кінця дня. Протягом дня їхня продуктивність може коливатися, але вони зазвичай почуваються добре в денний час.

Приблизно 50% людей належать до цього типу. Щоб покращити сон, ведмедям варто зменшити кофеїн після полудня, а також використовувати відпочинок вдень для підтримки енергії.

"Ведмеді" втомлені увесь день (фото: Freepik.com)

Вовки

Вовки - це нічні люди, які люблять пізно лягати спати і пізно прокидатися. Вони часто починають спати лише тоді, коли леви вже прокидаються. Цей тип має бурхливу енергію пізно ввечері, що дозволяє їм краще працювати та думати вночі.

Вовки мають труднощі з прокиданням вранці і часто потребують додаткової стимуляції, щоб піднятися з ліжка. Тільки 15% людей належать до цього хронотипу. Для покращення сну вовкам рекомендується уникати кофеїну на ніч та багато часу проводити на свіжому повітрі вдень.

"Вовки" - нічні люди (фото: Freepik.com)

Як покращити сон відповідно до хронотипу

Щоб отримати найкращий сон і максимальну продуктивність, важливо адаптувати свій режим сну до природного хронотипу. Ось кілька порад для кожного типу:

Для ведмедів: створіть стабільний графік сну, дотримуючись однакового часу пробудження. Це допоможе вашому тілу налаштуватися на природні цикли енергії, що сприяє кращому відпочинку.

створіть стабільний графік сну, дотримуючись однакового часу пробудження. Це допоможе вашому тілу налаштуватися на природні цикли енергії, що сприяє кращому відпочинку. Для левів: сплануйте важливі завдання на ранок і намагайтеся дотримуватися раннього ліжка для максимального відпочинку. Ранкове пробудження в певний час дозволяє активувати природну енергію і підвищує ефективність протягом дня.

сплануйте важливі завдання на ранок і намагайтеся дотримуватися раннього ліжка для максимального відпочинку. Ранкове пробудження в певний час дозволяє активувати природну енергію і підвищує ефективність протягом дня. Для дельфінів: мінімізуйте пізні електронні пристрої і вибирайте спокійну атмосферу для засипання. Це дозволить зменшити рівень стресу і полегшить процес засинання, що покращить якість сну.

мінімізуйте пізні електронні пристрої і вибирайте спокійну атмосферу для засипання. Це дозволить зменшити рівень стресу і полегшить процес засинання, що покращить якість сну. Для вовків: використовуйте нічні години для роботи, але намагайтеся не допускати перевтомлення і забезпечте достатньо світла вдень. Природне світло вдень допомагає знизити втому і налаштувати ваш організм на продуктивний день.

Знання свого хронотипу може допомогти значно покращити якість сну та продуктивність впродовж дня.