Чи впливають місячні фази на якість сну: що каже наука?

З давніх часів люди помічали зв’язок між фазами Місяця та різними аспектами свого життя. Чи є цьому наукове підтвердження, чи це лише давні забобони?

РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, як фази супутника Землі можуть впливати на сон, чи існує підтвердження таких тверджень та як убезпечити себе від можливого негативного впливу.

Місяць і біоритми людини

Місяць впливає на Землю не лише своїм світлом, а й силою гравітації, яка викликає припливи і відпливи. Деякі дослідники припускають, що цей вплив може поширюватися і на людський організм, адже вода становить близько 60% маси тіла.

Є гіпотеза, що біоритми людини синхронізуються з місячними циклами, подібно до того, як рослини реагують на зміну дня і ночі. Однак наукові дослідження не підтвердили однозначного зв’язку між фазами Місяця та фізіологічними процесами.

Хоча деякі люди відчувають зміни в настрої або самопочутті, це може бути наслідком інших факторів, таких як стрес або режим дня. Тож, місячні фази поки що залишаються більше предметом цікавості, ніж доказової науки.

Повний Місяць: чому люди частіше скаржаться на безсоння

Повний Місяць - найяскравіша фаза, коли наш супутник максимально освітлює нічне небо. Багато людей зауважують, що саме в ці ночі їм важче заснути або вони прокидаються частіше.

Одне з пояснень полягає в тому, що яскраве світло може порушувати вироблення мелатоніну - гормону, який відповідає за регуляцію сну. Крім того, у давнину повний Місяць асоціювали з міфами про перевертнів, що також могло формувати психологічні переконання.

Сучасні дослідження показали, що в деяких людей у період повного Місяця справді знижується якість сну на 10-20%. Однак для більшості цей вплив незначний і може бути компенсований дотриманням гігієни сну.

Новий Місяць: чи відчуває організм "тишу" в небі?

Період нового Місяця характеризується тим, що супутник майже не видно, і ночі стають максимально темними. Деякі люди вважають, що в цей час сон стає більш глибоким і спокійним через відсутність додаткового світла. Однак наукові дані не підтверджують значного впливу цієї фази на тривалість або якість сну.

Можливо, це пов’язано з тим, що темрява створює комфортні умови для відпочинку, а мелатонін виробляється без перешкод. Однак інші дослідження показали, що чутливі люди в цей період можуть відчувати підвищену тривожність через внутрішні ритми. Отже, новий Місяць може впливати на сон індивідуально, залежно від фізіологічних і психологічних особливостей людини.

Місяць має певний вплив на якість сну (фото: Pixabay.com)

Що говорить сучасна наука про вплив Місяця?

Вчені неодноразово намагалися підтвердити або спростувати вплив місячних фаз на сон. У кількох дослідженнях було виявлено, що під час повного Місяця сон стає коротшим, а його глибокі фази зменшуються. Проте ці зміни настільки незначні, що більшість людей їх не помічають.

Інші дослідження не знайшли взагалі жодного зв’язку між фазами Місяця і сном. Науковці припускають, що психологічні фактори, такі як віра в міфічний вплив Місяця, можуть створювати ілюзію порушення сну. Тому важливо розрізняти об’єктивні дані і суб’єктивні відчуття, щоб уникати зайвих хвилювань.

Як захистити сон від впливу зовнішніх факторів

Незалежно від того, чи вірите ви у вплив місячних фаз, дотримання простих правил може покращити якість сну.

По-перше, варто зменшити кількість штучного світла у спальні, використовуючи затемнені штори або маску для очей. По-друге, перед сном уникайте використання гаджетів, адже їхнє світло пригнічує вироблення мелатоніну.

Також корисно встановити стабільний графік засинання і пробудження, щоб синхронізувати внутрішні ритми. Якщо вас турбують часті пробудження під час повного Місяця, можна спробувати заспокійливі трав’яні чаї або медитацію. І пам’ятайте, що здоровий сон залежить більше від ваших звичок, ніж від розташування Місяця на небі.