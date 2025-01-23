Не только "совы" и "жаворонки": какие 4 новых ритма сна открыли ученые

Все мы знаем о "совах" и "жаворонках" - типах людей, которые являются либо ранними птичками, либо ночными совами. Однако, по мнению экспертов по сну, существует гораздо больше вариантов.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Metro рассказывает, какие еще есть ритмы сна.
Дельфины - это люди, которые очень чутко спят и могут проснуться от малейшего звука. Они испытывают трудности с тем, чтобы заснуть и проснуться, и часто чувствуют усталость в течение дня. Их энергия возрастает вечером, но из-за плохого сна они часто испытывают упадок сил.
Естественный биоритм дельфинов обычно не позволяет им отдыхать как следует. По данным исследований, лишь 10% людей относятся к этому типу. Для улучшения сна им стоит избегать стрессовых ситуаций и излишней активности перед сном, а также использовать темные шторы, чтобы уменьшить количество света в комнате.
Львы - это люди, которые обычно просыпаются рано и чувствуют себя энергично с самого утра. Они предпочитают ранний сон, поскольку со временем их энергия исчерпывается. Это тип людей, которые в древности выполняли обязанности по охране по утрам.
Львы часто имеют желание ложиться спать рано, что может быть полезным для их здоровья. Примерно 15% людей принадлежат к этому хронотипу. Чтобы улучшить свой сон, львам рекомендуется уменьшить количество кофеина после обеда и придерживаться регулярного режима сна.
Медведи имеют цикл энергии, который синхронизируется с движением солнца. Они наиболее энергичны днем, просыпаются рано и чувствуют себя уставшими к концу дня. В течение дня их производительность может колебаться, но они обычно чувствуют себя хорошо в дневное время.
Примерно 50% людей относятся к этому типу. Чтобы улучшить сон, медведям стоит уменьшить кофеин после полудня, а также использовать отдых днем для поддержания энергии.
Волки - это ночные люди, которые любят поздно ложиться спать и поздно просыпаться. Они часто начинают спать только тогда, когда львы уже просыпаются. Этот тип имеет бурную энергию поздно вечером, что позволяет им лучше работать и думать ночью.
Волки имеют трудности с пробуждением утром и часто нуждаются в дополнительной стимуляции, чтобы подняться с постели. Только 15% людей принадлежат к этому хронотипу. Для улучшения сна волкам рекомендуется избегать кофеина на ночь и много времени проводить на свежем воздухе днем.
Чтобы получить лучший сон и максимальную производительность, важно адаптировать свой режим сна к естественному хронотипу. Вот несколько советов для каждого типа:
Знание своего хронотипа может помочь значительно улучшить качество сна и производительность в течение дня.
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