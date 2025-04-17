Не только "Последние из нас". Топовые сериалы о конце света, которые мгновенно "затянут"

Сериалы про апокалипсис снова в трендах, особенно на фоне премьеры второго сезона "Последние из нас". И если вы думаете, что посмотреть вечером - эта подборка для вас.

"Последние из нас"

Топовый сериал, который стал экранизацией популярной игры, уже получил новый сезон. Сюжет построен вокруг девочки, которая сумела выжить после заражения, буквально убивающего всю планету. Ей помогает мужчина, жизнь которого трудно назвать счастливой, ведь он потерял дочь.

"Черное лето"

А этот сериал о зомби-апокалипсисе понравится всем, кто уже пересмотрел "И мертвые пойдут" и ищет что-то похожее. Представьте мир, который захватывает страх - главная героиня просыпается и понимает, что ее жизнь больше никогда не будет такой, как раньше. Она не просто должна выжить и спастись от зомби, но и найти свою дочь.

"Штамм"

В центре сюжета - врач, который должен спасти мир от опасного вируса. Люди превращаются в монстров, похожих на вампиров, они убивают всех, кого видят. И поэтому главному герою приходится пойти на все, чтобы защитить мир. Даже на риск и бой с этими монстрами.

"Американская история ужасов" (8 сезон)

Именно этот сезон расскажет о конце света. Если вы не видели сериал - сюжет вас приятно удивит. А для лучшего восприятия начинайте смотреть с первого сезона, чтобы лучше понять персонажей - иногда они "переходят" из одной истории в другую.

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