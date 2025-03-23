Не лише "Білосніжка". 7 класних фентезі-фільмів, в яких оживає казка

На тлі прем'єри нової "Білосніжки" багатьом буде цікаво згадати про культові екранізації казок та історій, де існують дива та магія. Світ фентезі дуже великий, цікавих стрічок чимало.

"Білосніжка"

Нова екранізація культової казки отримала чимало відгуків. Комусь вона "зайшла", але без критики не обійшлося. Втім, фільм точно вартий вашої уваги, хоча б для того, аби пригадати, які пригоди чекали на Білосніжку в казці, та що показали в стрічці.

"Чародійка"

Новий мюзикл з Аріаною Гранде, який було номіновано на "Оскар" в номінації "Найкращий фільм", активно обговорювався кінокритиками. І якщо ви ще не бачили цю стрічку - саме час познайомитися з історією, в якій зло бореться з добром.

"Чаклунка" (Маліфісента)

А цей фільм наробив багато галасу, адже Анджеліна Джолі вразила неймовірним перевтіленням в злу чаклунку. Але чи дійсно її героїня погана? Ця казка зачарує не лише цікавим сюжетом, а й гарною "картинкою".

"Аліса в країні чудес"

Екранізація книги, в якій загадкового Капелюшника зіграв Джонні Депп, вийшла ще у 2010 році. Втім, навіть зараз фільм Тіма Бертона вразить всіх, хто ще його не бачив. Чи зуміє Аліса знайти те, що шукає? Готуйтеся затамувати подих.

"Дім дивних дітей міс Сапсан"

А ця стрічка з Євою Грін стала справжнім сюрпризом для фанів "Гаррі Поттера", які довго чекали на щось схоже, але при цьому не з таким же сюжетом. Авторам стрічки вдалося показати світ, де магію варто не просто приховувати, а ретельно оберігати.

"Красуня і чудовисько"

Звісно ж, екранізація культової казки також заслуговує на своє місце в цьому топі. Фільм з Еммою Вотсон у головній ролі покаже історію про красуню та чудовиська зовсім не такою, якою її всі уявляли.

"Попелюшка"

Ця стрічка вважається вдалою екранізацією всім відомої казки. Часом буває так, що фентезі-фільми критикують через надмірні "правки", які автори вносять в класичну історію. Втім, ця "Попелюшка" заслуговує на вашу увагу, адже актори вдало відтворили культових персонажів й зуміли зробити кіно дійсно цікавим.

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