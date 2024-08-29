Смішніше за "Сімпсонів". 7 "дорослих" мультсеріалів, які стануть вашими улюбленими

Багато хто дивився "Сімпсонів" - мультсеріал для дорослих, який неможливо дивитися без сміху. І якщо ви любите чорний гумор, то точно зрадієте, адже є чимало схожих "намальованих" ситкомів.

"Американський Тато"

В цьому мультсеріалі є все - чорний гумор, історія про родину та навіть прибулець. Сюжет не тільки не стоїть на місці, а часто підкидає нових героїв та дуже кумедні ситуації.

"Сім'янин"

Культовий мультик про родину Гріффінів, в якій кожен її член - яскравий та особливий персонаж. Ви будете багато сміятися та зможете забути про поганий настрій, адже ця сімейка не залишить жодного шансу на сум.

"Шоу Клівленда"

А цей серіал варто дивитися після "Сім'янина", адже він - про одного з персонажів першого мультика. Клівленд Браун виявився настільки кумедним, що для нього створили новий "Всесвіт", і вийшло дуже смішно.

"Південний парк"

Золота класика - мало хто не чув про цей мультик. Але якщо ви його ще не дивилися - саме час поринути у світ гумору та пригод. Головні персонажі не дадуть вам думати про щось інше, цей серіал дійсно "затягує".

"Футурама"

Якщо ви шукаєте мультсеріал, який можна дуже довго дивитися - ви його знайшла. "Футурама" точно не набридне, адже ця історія дуже смішна та динамічна.

"Бріклберрі"

А цей мультик не слід дивитися людям, які не люблять дуже-дуже чорний гумор. Коли кажуть, що від жарту темнішає в очах, це про "Бріклберрі". Тримайте дітей подалі від екранів - деякі епізоди лише для дорослих.

"Поліція Парадайз"

Ще один смішний та "дорослий" мультик, який змусить посміхнутися та відволіктися. Не шукайте глибоких сенсів, просто насолоджуйтеся жартами та гумором, адже це дійсно може підняти настрій.