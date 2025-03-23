Не только "Белоснежка". 7 классных фэнтези-фильмов, в которых оживает сказка

На фоне премьеры новой "Белоснежки" многим будет интересно вспомнить о культовых экранизациях сказок и историй, где существуют чудеса и магия. Мир фэнтези очень большой, интересных лент немало.

"Белоснежка"

Новая экранизация культовой сказки получила немало отзывов. Кому-то она "зашла", но без критики не обошлось. Впрочем, фильм точно стоит вашего внимания, хотя бы для того, чтобы вспомнить, какие приключения ждали Белоснежку в сказке, и что показали в ленте.

"Чародейка"

Новый мюзикл с Арианой Гранде, который был номинирован на "Оскар" в номинации "Лучший фильм", активно обсуждался кинокритиками. И если вы еще не видели эту ленту - самое время познакомиться с историей, в которой зло борется с добром.

"Колдунья" (Малифисента)

А этот фильм наделал много шума, ведь Анджелина Джоли поразила невероятным перевоплощением в злую колдунью. Но действительно ли ее героиня плохая? Эта сказка очарует не только интересным сюжетом, но и хорошей "картинкой".

"Алиса в стране чудес"

Экранизация книги, в которой загадочного Шляпника сыграл Джонни Депп, вышла еще в 2010 году. Впрочем, даже сейчас фильм Тима Бертона поразит всех, кто еще его не видел. Сумеет ли Алиса найти то, что ищет? Готовьтесь затаить дыхание.

"Дом странных детей мисс Сапсан"

А эта лента с Евой Грин стала настоящим сюрпризом для фанов "Гарри Поттера", которые долго ждали что-то похожее, но при этом не с таким же сюжетом. Авторам ленты удалось показать мир, где магию стоит не просто скрывать, а тщательно оберегать.

"Красавица и чудовище"

Конечно же, экранизация культовой сказки также заслуживает своего места в этом топе. Фильм с Эммой Уотсон в главной роли покажет историю о красавице и чудовище совсем не такой, какой ее все представляли.

"Золушка"

Эта лента считается удачной экранизацией всем известной сказки. Порой бывает так, что фэнтези-фильмы критикуют из-за чрезмерных "правок", которые авторы вносят в классическую историю. Впрочем, эта "Золушка" заслуживает вашего внимания, ведь актеры удачно показали культовых персонажей и сумели сделать кино действительно интересным.

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