Не лише банош: три українські рецепти каші

Каша - одна з найдавніших страв, яку, на відміну від сьогоднішнього приготування, готували не лише на молоці, крім цього, не завжди солодку. До того ж каша, для якої зазвичай використовували пшоно, була своєрідним обрядовим елементом на свята.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали рецепти українських каш.
Токан - каша бойківської та гуцульської кухні, нагадує банош (скриншот / Закарпатська Господиня)
Токан, кашу з кукурудзяної крупи готують на Закарпатті та Прикарпатті, щоправда, в другому регіоні до неї додають картоплю. А от каша з Закарпаття схожа на банош, але відрізняється способом приготування та консистенцією.
Щоб приготувати токан, знадобляться наступні продукти:
Як готувати токан
На відміну від баноша, який здебільшого готують на вершках або молоці, токан варять на воді. В інших регіонах цю кашу іноді називають "мамалига".
Кукурудзяну крупу необхідно обирати дрібного помелу. Налийте в каструлю воду та одразу підсоліть, поставте на вогонь.
Сало наріжте на тонкі скибочки та присмажте до скоринки. В киплячу воду поступово всипте частину крупи, створюючи ложкою вихор в рідині.
Помішуючи, доведіть кашу до кипіння та додайте борошно. Тоді всипте решту крупи, перемішайте, і додайте масло.
Постійно помішуйте кашу, щоб вона не пригоріла. За 10-15 хвилин, коли токан буде повністю готовим, викладіть в тарілку бринзу, а зверху налийте кашу.
Перед подачею неодмінно покладіть в токан шкварки.
Ця каша з Вінниччини нагадує забарвлення пташки (фото: Якушинецька громада)
Ця унікальна каша, рецепт якої виявили в селі Дашківці на Вінниччині, занесена до Національного переліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини. "Зозулю" готують лише в Дашківцях Якушинецької громади на Вінниччині.
Для того, щоб приготувати кашу з пшона з маком, треба ці продукти:
Як готувати кашу "Зозуля"
Спочатку необхідно замочити пшоно та мак в окремих мисках. Краще робити це на ніч, на 8-10 годин.
Потім потрібно злити з пшона воду, перекласти його в каструлю та залити холодним молоком. Після цього його потрібно відварити на в середньому вогні до напівготовності, пшоно має збільшитись вдвічі.
Збийте з цукром яйця, обережно влийте їх в кашу. З маку злийте рідину і також додайте його в "Зозулю" разом з половиною масла.
Перемішайте кашу і готуйте її протягом 25-30 хвилин. Додайте решту масла та сіль, накрийте каструлю кришкою і готуйте кашу ще протягом 30 хвилин. Після цього "Зозуля" готова.
Качана каша (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та напої)
Як зазначає етнологиня Олена Щербань, качану кашу готували на Полтавщині та Житомирщині з кульок тіста, в кожну закатавши пшонинку. Щоб каша була ситною, в неї додавали м'ясо.
Для приготування качаної каші треба такі продукти:
Як готувати качану кашу
Спочатку треба приготувати саму кашу. Для цього потрібно розбити яйця в миску та розмішати до однорідної консистенції.
В окрему велику миску потрібно всипати пшоно, та трохи полити його яйцем (радять набирати яйце виделкою). Чим більше миска - тим краще, адже для викачування каші треба багато місця.
Після цього потрібно покачати долонею пшоно, щоб воно було рівномірно змащене яйцем. Потім присипте пшоно 1 ст. л. борошна і продовжте качати долонею пшоно, щоб утворювалися кульки.
Ці кроки треба повторювати до закінчення яєць. Точної кількості борошна немає, адже кожен вид має свої властивості.
Скачану кашу необхідно підсушити в духовці - після цього її можна зберігати до місяця. Для самої страви знадобиться 350-400 г скачаних кульок.
Готується каша на м'ясному бульйоні, для якого м'ясо з очищеною цибулею необхідно довести до кипіння, додавши сіль, перець та лавровий лист. Під час варіння бульйону потрібно знімати пінку.
Коли м'ясо буде повністю готове, необхідно витягнути цибулю та м'ясо, і всипати в каструлю кашу. Варять кашу в пропорції 1:3, на невеликому вогні.
Вариться каша досить довго. Наприкінці приготування необхідно додати шматочок масла та нарізане шматочками м'ясо.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: етнографічно-кулінарний YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ - їжа та напої", сайт "Наші страви", офіційний сайт Якушинецької громади, кулінарний YouTube-канал "Закарпатська Господиня".