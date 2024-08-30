Більше, ніж червоний: 5 автентичних рецептів борщів, про які ви не знали

Зазвичай ми уявляємо борщ як різновид супу червоного кольору, з незмінним атрибутом - буряком. Проте ця нематеріальна культурна спадщина значно різноманітніше, ніж здається.

Різноманітні рецепти борщу розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на етнографічно-кулінарний YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти".

Залізний борщ

Залізний борщ - страва бойківської кухні (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)

Для приготування цього борщу потрібні ці продукти:

молоко - 3-4 л;

картопля терта - 300 г;

картопля варена - 300 г;

збирана сметана солодка (вершки) - 300-500 мл;

зелень (кріп, петрушка) - до смаку;

крохмаль - 1-2 ст. л.;

чебрець - до смаку;

перець духмяний - до смаку;

сіль - до смаку;

перець мелений - до смаку;

олія - для смаження.

Як готувати залізний борщ

Невідомо, чому страва отримала таку назву. Залізо в цьому борщі відсутнє, як і овочі - однак є смачні галушки з картоплі.

Щоб їх зробити, треба змішати варену та терту картоплю, додавши сіль та крохмаль. З такого тіста необхідно зліпити невеликі кульки.

Молоко потрібно довести до кипіння у великій каструлі, додавши сметану. Потім обережно вкиньте галушки, перемішуючи страву.

Галушки відварюють до готовності, а потім додають сіль, перець та спеції. За бажанням, можна додати смаженої цибулі та бекону.

Весільний борщ на ребрах

Весільний або підбиваний борщ на сметані (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)

Щоб приготувати весільний або білений борщ, треба наступні продукти:

вода - 4 л;

сметана - 400 мл;

молоко - 200 мл;

копчені ребра - 800 г;

цибуля - 1 шт.;

буряк - 2 шт.;

морква - 2 шт.;

борошно - 3 ст. л;

яйце - 1 шт.;

олія - 1 ст. л.;

смалець - 1 ст. л.;

кріп - 1 пучок;

лимонна кислота - 1 щіпка;

лавровий лист - 2 шт.;

чорний перець горошок - 10 шт.;

сіль - до смаку.

Як готувати весільний борщ

Копчені ребра треба нарізати на невеликі шматочки, перекласти в миску і залити гарячою водою. Зачекайте 15-20 хвилин, щоб ребра стали м'якіше.

Перекладіть ребра в каструлю, залийте водою і варіть протягом 1-1,5 години. Після цього підсоліть воду, додайте перець та зменште вогонь до мінімуму. Окремо відваріть моркву та буряк, потім очистьте від шкірки і натріть на терці.

Почистьте і подрібніть цибулю, а потім обсмажте її в олії та смальці. Всипте моркву і буряк, протушкуйте і додайте лимонну кислоту.

В окрему миску налийте молоко зі сметаною, додайте борошно і збийте все міксером. Потім додайте яйце - і ще раз все збийте.

Тушковані овочі додайте до ребер разом з лавровим листом. Декілька черпаків борщу влийте в миску з молочною заправкою, перемішайте, а потім перелийте всю суміш в борщ.

Готуйте страву ще протягом 5-10 хвилин на маленькому вогні. Перед подачею посипте подрібненою зеленню.

Пісний борщ з грибами і чорносливом

Чорнослив - незвичний інгредієнт борщу до Різдва (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)

Для того, щоб приготувати цей незвичний борщ, треба такі інгредієнти:

вода - 7 л;

свіжі білі гриби - 600 г;

картопля - 1 кг;

капуста - 1 шт.;

цибуля - 4 шт.;

буряк - 4 шт.;

морква - 3 шт.;

помідори - 6 шт.;

чорнослив - 200 г;

олія або смалець - 2 ст. л.;

материнка - 1 щіпка;

лавровий лист - 4 шт.;

підкопчена паприка - 1 ст. л.;

чорний перець горошком - 10 шт.;

сіль - 1 ст. л.

Як готувати пісний борщ з чорносливом

Гриби потрібно підготувати - відріжте корінці, залийте гриби водою з-під крана, додайте сіль і залиште на 30 хвилин. Потім процідіть їх і промийте під проточною водою декілька разів.

Перекладіть гриби в каструлю, залийте водою, поставте на вогонь та доведіть до кипіння. Тоді додайте сіль до смаку, перець та лавровий лист. Проваріть гриби протягом 20-30 хвилин.

В цей час облийте помідори кип'ятком, зніміть шкірку та наріжте м'яку частину. Буряк та моркву потрібно нарізати соломкою, а картоплю почистити і нарізати на кубики.

Цибулю треба подрібнити, капусту нашинкуйте. Чорнослив радять промити, нарізати його не потрібно.

Відварені гриби викладіть в миску, а юшку перелийте в іншу каструлю. В той посуд, де варилися гриби, налийте олію і всипте цибулю.

Присмажте цибулю, постійно помішуючи. Потім додайте моркву, перемішайте овочі, а за хвилину додайте буряк. Додайте паприку, протушкуйте овочі, після чого додайте помідори і материнку.

Протушковані інгредієнти залийте грибною юшкою, вкиньте картоплю і капусту. Доведіть рідину до кипіння, всипте та гриби разом з чорносливом.

Додайте лавровий лист, перець - і варить борщ ще протягом декількох хвилин.

Пісний борщ з вушками

До цього борщу можуть додавати буряковий квас (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)

Для приготування цього борщу з вушками знадобляться такі інгредієнти:

окріп (для вушок) - 100 мл;

буряковий квас (або томатна паста) - 50 мл;

сушені гриби - 100 г;

буряк - 3 шт.;

цибуля - 1 шт.;

борошно - 200 г;

лавровий лист - 2 шт.;

олія - 1,5 ст. л.;

перець-горошок - 6 шт.;

сіль - щіпка.

Як готувати борщ з вушками

Буряковий квас готували, як зрозуміло з назви, з буряків. Їх мили та нарізали на декілька частин, а потім заливали водою та залишали в теплому місці на декілька днів. Втім, готувати буряковий квас нині не обов'язково.

Для цього борщу відваріть гриби, потім відцідіть воду в окрему миску, а гриби перемеліть на м'ясорубці. Також юшку можна залишити в каструлі на невеликому вогні.

Цибулю потрібно подрібнити та підсмажити половину на 1 ст. л. олії до золотистості. Після цього всипте гриби і тушкуйте до готовності, постійно помішуючи. Додайте сіль та перець до смаку, і смажте все ще протягом 5 хвилин.

Підготуйте тісто для вушок. Просіявши борошно, залийте його окропом, додайте 1,5 ст. л. олії, і замісіть еластичне тісто. Розкачайте тісто, виріжте з нього невеликі кружальця, викладіть грибну начинку і заліпіть краї тіста.

Відваріть вушка в підсоленій воді. В окремій каструлі відваріть буряки, почистьте і натріть на великій терці.

Підсмажте решту цибулі і додайте до неї буряк. Протушкуйте все протягом 15-20 хвилин, залийте буряковим квасом або водою чи томатною пастою - і готуйте ще протягом 2-3 хвилин.

Тушковані буряки з цибулею всипте в грибну юшку, додайте лавровий лист та перець. Проваріть борщ протягом 15 хвилин, а потім додайте вушка.

Галицький борщ на заквасці

До галицького борщу могли додавати квасолю (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа і рецепти)

Щоб приготувати стародавній галицький борщ, потрібні ці продукти:

копчені ребра - 200 г;

свинина - 300 г;

цибуля - 2 шт.;

буряковий квас (або розведена в окропі томатна паста) - 150 мл;

буряк сирий - 1 шт.;

буряк квашений - 1 шт.;

морква - 3 шт.;

білокачанна капуста - 1 шт.;

борошно - 1 ст. л.;

смалець - 1,5 ст. л.;

чорний перець горошком - 10 шт.;

сіль - до смаку.

Як готувати галицький борщ без квасолі

М'ясо потрібно залити водою і поставити каструлю на вогонь. Буряки наріжте на соломку, розділіть їх на дві частини.

Коли закипить вода з м'ясом, зберіть пінку, додайте перець та половину буряків. Розігрійте пательню з 1 ст. л. смальцю, та всипте решту буряків. Їх потрібно протушкувати протягом 5-7 хвилин.

Потім влийте буряковий квас або розчинену томатну пасту. Тушкуйте протягом 15-20 хвилин.

В цей час подрібніть цибулю, а моркву натріть. Розігрійте в окремій пательні решту смальцю, всипте цибулю і смажте її до розм'якшення. Потім додайте моркву, і тушкуйте все протягом 5-8 хвилин.

Додайте до засмажки з морквою борошно, перемішайте і продовжте тушкувати. В цей час нашинкуйте капусту та додайте її до м'яса з буряками.

Трохи згодом додайте бурякову засмажку та засмажку з морквою, додавши сіль до смаку. Проваріть борщ ще протягом 1-2 хвилин - і можна подавати до столу.