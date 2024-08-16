Смачніше за сирники: три рецепта українських ґомбовців з вишнями, полуницею та сливами

Ґомбовці, десерт української кухні, більше розповсюджені на Закарпатті. Там їх зазвичай готують з домашнього сиру - хоча загалом можуть і з тіста - а для начинки використовують фрукти та ягоди.

Про те, як готувати ґомбовці зі сливами, вишнями та полуницею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Ґомбовці зі сливами

Для того, щоб готувати ґомбовці зі сливами, треба такі продукти:

яйце - 1 шт.;

борошно - 400-450 г;

вода - 250 мл;

сливи - 300 г;

мелені сухарі - 3 ст. л.

дріжджі сухі - 1 ч. л (або 15 г пресованих);

цукор - 150 г;

олія - 2 ст. л.;

масло - 30 г.

Як готувати ґомбовці зі сливами

Для того, щоб приготувати такі ґомбовці, які дуже нагадують парові булочки, спочатку потрібно розчинити дріжджі, перемішавши в глибокій мисці дріжджі з водою і 1 ст. л. цукру.

Суміш необхідно залишити на 15 хвилин, щоб дріжджі почали бродити. Після цього потрібно всипати ще 80 г цукру.

Додайте в дріжджі яйце, а в окрему глибоку миску просійте борошно. Перемішайте дріжджі з яйцем, а потім перелийте в миску з борошном і замісіть тісто.

Воно не повинно бути надто густим, інакше страва буде занадто щільною. Додайте в тісто олію і вимішуйте його протягом 10 хвилин.

Після цього накрийте миску рушником і залиште на одну годину. В цей час приготуйте начинку зі слив.

Для цього помийте сливи, видаліть з них кісточки, перекладіть м'якуш в каструлю і всипте 30 г цукру. Зачекайте, доки сливи пустять сік, а потім проваріть рідину до кипіння.

За допомогою сита злийте зі слив зайву рідину. Робочу поверхню присипте борошном, викладіть половину тіста і розкачайте пласт 1 см завтовшки.

Виріжте кружечки, викладіть на кожен по сливі і заліпіть краї тіста. Сформуйте з тіста з начинкою кульку, і перекладіть ґомбовці в сито, розклавши їх на відстані одне від одного.

Готуйте ґомбовці на парі протягом 15 хвилин, а потім змастіть маслом і присипте меленими сухарями, перемішаними з 1 ст. л цукру.

Ґомбовці з вишнями

Для приготування ґомбовців з вишнями, потрібні ці продукти:

сир - 1 кг;

борошно - 50 г;

яйця - 3 шт.;

манка - 360 г.;

цукор - 100 г.;

сіль - 1 ч. л.;

крохмаль - 1 ст. л.;

вишня - 17 шт.;

вершкове масло - 30-40 г.

Як готувати ґомбовці з вишнями

Підсмажте на сухій пательні 60-70 г манки до світло-коричневого кольору. Під час процесу необхідно постійно помішувати манку, щоб вона не пригоріла.

Розбийте яйця в окрему миску, і злегка збийте виделкою чи міксером. Вишні необхідно промити та видалити з них кісточку.

До сиру всипте цукор, влийте яйця - і перемішайте інгредієнти. Після цього всипте необсмажену манку та борошно. Замісіть щільне тісто.

Щоб зліпити ґомбовці , змочіть руки водою і скачайте з тіста кульку. На одну кульку потрібно приблизно 3 ст. л. маси.

В кожній кульці зробіть невеличке заглиблення, викладіть по одній вишні, злегка присипавши їх крохмалем. Після цього заліпіть краї десерту.

В неглибокій каструлі з товстими стінками доведіть до кипіння воду. Її рівень має бути таким, щоб повністю занурити в рідину гомбовці.

Перекладіть в каструлю ґомбовці , легенько перемішайте лопаткою. Зачекайте, доки ґомбовці спливуть, після цього варіть їх ще 2-3 хвилини.

Перекладіть готові ґомбовці в миску, вкиньте масло та присипте підсмаженою манкою. Похитайте тарілку, щоб ґомбовці рівномірно вкрилися підсмаженою крупою. Подавати гомбовці можна зі сметаною.

Ґомбовці з полуницями

Щоб приготувати ґомбовці з полуницею, треба такі інгредієнти:

сир (жирність 5%) 700 г;

яйця - 2 шт.;

манка - 100 г;

полуниці - 10 шт.;

масло - 200 г;

сухарі - 100 г;

цукор - 3 ст. л.;

сіль - 1 ч. л.;

кориця - до смаку.

Як готувати ґомбовці з полуницями

Перекладіть сир в глибоку миску, додайте яйця, сіль, 1 ст. л. цукру і манку. Змішайте густе тісто, а потім виліпить з нього невеличкі кульки.

Промийте полуницю - її краще обрати невеликого розміру. Присипте полуницю рештою цукру.

Розкачайте кульки ґомбовців, викладіть полуницю і зліпіть краї. Доведіть воду до кипіння, наливши її так, щоб ґомбовці були під водою.

Проваріть страву до готовності, в цей час розігрійте на пательні вершкове масло, та всипте підсмажену манку. Викладіть відварені ґомбовці на тарілку і полийте манкою.