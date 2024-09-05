Не только банош: три украинских рецепта каши

Закарпатская каша токан

Токан - каша бойковской и гуцульской кухни, напоминает банош (скриншот / Закарпатська Господиня)

Токан, кашу из кукурузной крупы готовят в Закарпатье и Прикарпатье, правда, во втором регионе к ней добавляют картофель. А вот каша из Закарпатья похожа на банош, но отличается способом приготовления и консистенцией.

Чтобы приготовить токан, понадобятся следующие продукты:

вода - 1 л;

мука - 2 ст. л.;

кукурузная крупа - 200 г;

масло - 30 г;

брынза - по вкусу;

копченое сало - кусочек по вкусу;

соль - по вкусу.

Как готовить токан

В отличие от баноша, который в большинстве своем готовят на сливках или молоке, токан варят на воде. В других регионах эту кашу иногда называют "мамалыгой".

Кукурузную крупу необходимо выбирать мелкого помола. Налейте в кастрюлю воду и подсолите, поставьте на огонь.

Сало нарежьте на тонкие ломтики и поджарьте в корочку. В кипящую воду постепенно всыпьте часть крупы, создавая ложкой вихрь в жидкости.

Помешивая, доведите кашу до кипения и добавьте муку. Тогда всыпьте оставшуюся крупу, перемешайте, и добавьте масло.

Постоянно помешивайте кашу, чтобы она не пригорела. Через 10-15 минут, когда токан будет полностью готов, выложите в тарелку брынзу, а сверху налейте кашу.

Перед подачей обязательно положите в токан шкварки.

Пшенная каша "Кукушка"

Эта каша из Винницкой области напоминает окрас птички (фото: Якушинецкая община)

Эта уникальная каша, рецепт которой обнаружили в селе Дашкивци Винницкой области, занесена в Национальный перечень объектов нематериального культурного наследия. "Кукульку" готовят только в Дашкивцях Якушинецкой общины в Винницкой области.

Для того чтобы приготовить кашу из пшена с маком, нужно эти продукты:

молоко - 1 л;

пшено - 350 г;

яйца - 2 шт.;

масло - 200 г;

мак - 100 г;

сахар - 150 г;

соль - щепотка.

Как готовить кашу "Кукушка"

Сначала необходимо замочить пшено и мак в отдельных мисках. Лучше делать это на ночь, на 8-10 часов.

Затем нужно слить из пшена воду, переложить его в кастрюлю и залить холодным молоком. После этого его нужно отварить на среднем огне до полуготовности, пшено должно увеличиться вдвое.

Взбейте с сахаром яйца, осторожно влейте их в кашу. С мака слейте жидкость и также добавьте его в "Куккушку" вместе с половиой масла.

Перемешайте кашу и готовьте ее в течение 25-30 минут. Добавьте оставшееся масло и соль, накройте кастрюлю крышкой и готовьте кашу еще в течение 30 минут. После этого "Кукушка" готова.

Качанная каша

Качанная каша (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та напої)

Как отмечает этнолог Елена Щербань, качанную кашу готовили на Полтавщине и Житомирщине из шариков теста, в каждую закатав пшеницу. Чтобы каша была сытной, в нее добавляли мясо. Для приготовления качанной каши нужны следующие продукты:

петух домашний (или окорочка или филе) - 800 г;

морковь - 1 шт.;

лук - 100 г;

мука - 250-300 г;

яйца - 6 шт.;

пшено - 100 г;

перец-горошек - 2-3 шт.

Как готовить кочанную кашу

Сначала нужно приготовить саму кашу. Для этого следует разбить яйца в миску и размешать до однородной консистенции.

В отдельную большую миску нужно всыпать пшено и немного полить его яйцом (советуют набирать яйцо вилкой). Чем больше миска - тем лучше, ведь для выкачивания каши нужно много места.

После этого нужно покачать ладонью пшено, чтобы оно было равномерно смазано яйцом. Затем присыпьте пшено 1 ст. л. муки и продолжите качать ладонью пшено, чтобы образовывались шарики.

Эти шаги нужно повторять до окончания яиц. Точного количества муки нет, ведь у каждого вида свои свойства.

Скачанную кашу необходимо подсушить в духовке - после этого ее можно хранить до месяца. Для самого блюда понадобится 350-400 г скачанных шариков.

Готовится каша на мясном бульоне, для которого мясо с очищенным луком необходимо довести до кипения, добавив соль, перец и лавровый лист. При варке бульона нужно снимать пенку.

Когда мясо будет полностью готово, необходимо вытащить лук и мясо и всыпать в кастрюлю кашу. Варят кашу в пропорции 1:3, на маленьком огне.

Варится каша достаточно долго. В конце приготовления необходимо добавить кусочек масла и мясо, нарезанное кусочками.