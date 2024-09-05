RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не только банош: три украинских рецепта каши

Кочаная каша - каша из пшена в тесте, блюдо готовили на Полтавщине (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та напо)
Автор: Людмила Рябухіна

Каша - одно из самых древних блюд, которое, в отличие от сегодняшнего приготовления, готовили не только на молоке, кроме этого, не всегда сладкую. К тому же каша, для которой обычно использовали пшено, была своеобразным обрядовым элементом в праздники.

РБК-Украина (проект Styler) собрали рецепты украинских каш.

Закарпатская каша токан

Токан - каша бойковской и гуцульской кухни, напоминает банош (скриншот / Закарпатська Господиня)

Токан, кашу из кукурузной крупы готовят в Закарпатье и Прикарпатье, правда, во втором регионе к ней добавляют картофель. А вот каша из Закарпатья похожа на банош, но отличается способом приготовления и консистенцией.

Чтобы приготовить токан, понадобятся следующие продукты:

  • вода - 1 л;
  • мука - 2 ст. л.;
  • кукурузная крупа - 200 г;
  • масло - 30 г;
  • брынза - по вкусу;
  • копченое сало - кусочек по вкусу;
  • соль - по вкусу.

Как готовить токан

В отличие от баноша, который в большинстве своем готовят на сливках или молоке, токан варят на воде. В других регионах эту кашу иногда называют "мамалыгой".

Кукурузную крупу необходимо выбирать мелкого помола. Налейте в кастрюлю воду и подсолите, поставьте на огонь.

Сало нарежьте на тонкие ломтики и поджарьте в корочку. В кипящую воду постепенно всыпьте часть крупы, создавая ложкой вихрь в жидкости.

Помешивая, доведите кашу до кипения и добавьте муку. Тогда всыпьте оставшуюся крупу, перемешайте, и добавьте масло.

Постоянно помешивайте кашу, чтобы она не пригорела. Через 10-15 минут, когда токан будет полностью готов, выложите в тарелку брынзу, а сверху налейте кашу.

Перед подачей обязательно положите в токан шкварки.

 

Пшенная каша "Кукушка"

Эта каша из Винницкой области напоминает окрас птички (фото: Якушинецкая община)

Эта уникальная каша, рецепт которой обнаружили в селе Дашкивци Винницкой области, занесена в Национальный перечень объектов нематериального культурного наследия. "Кукульку" готовят только в Дашкивцях Якушинецкой общины в Винницкой области.

Для того чтобы приготовить кашу из пшена с маком, нужно эти продукты:

  • молоко - 1 л;
  • пшено - 350 г;
  • яйца - 2 шт.;
  • масло - 200 г;
  • мак - 100 г;
  • сахар - 150 г;
  • соль - щепотка.

Как готовить кашу "Кукушка"

Сначала необходимо замочить пшено и мак в отдельных мисках. Лучше делать это на ночь, на 8-10 часов.

Затем нужно слить из пшена воду, переложить его в кастрюлю и залить холодным молоком. После этого его нужно отварить на среднем огне до полуготовности, пшено должно увеличиться вдвое.

Взбейте с сахаром яйца, осторожно влейте их в кашу. С мака слейте жидкость и также добавьте его в "Куккушку" вместе с половиой масла.

Перемешайте кашу и готовьте ее в течение 25-30 минут. Добавьте оставшееся масло и соль, накройте кастрюлю крышкой и готовьте кашу еще в течение 30 минут. После этого "Кукушка" готова.

Качанная каша

Качанная каша (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та напої)

Как отмечает этнолог Елена Щербань, качанную кашу готовили на Полтавщине и Житомирщине из шариков теста, в каждую закатав пшеницу. Чтобы каша была сытной, в нее добавляли мясо. Для приготовления качанной каши нужны следующие продукты:

  • петух домашний (или окорочка или филе) - 800 г;
  • морковь - 1 шт.;
  • лук - 100 г;
  • мука - 250-300 г;
  • яйца - 6 шт.;
  • пшено - 100 г;
  • перец-горошек - 2-3 шт.

Как готовить кочанную кашу

Сначала нужно приготовить саму кашу. Для этого следует разбить яйца в миску и размешать до однородной консистенции.

В отдельную большую миску нужно всыпать пшено и немного полить его яйцом (советуют набирать яйцо вилкой). Чем больше миска - тем лучше, ведь для выкачивания каши нужно много места.

После этого нужно покачать ладонью пшено, чтобы оно было равномерно смазано яйцом. Затем присыпьте пшено 1 ст. л. муки и продолжите качать ладонью пшено, чтобы образовывались шарики.

Эти шаги нужно повторять до окончания яиц. Точного количества муки нет, ведь у каждого вида свои свойства.

Скачанную кашу необходимо подсушить в духовке - после этого ее можно хранить до месяца. Для самого блюда понадобится 350-400 г скачанных шариков.

Готовится каша на мясном бульоне, для которого мясо с очищенным луком необходимо довести до кипения, добавив соль, перец и лавровый лист. При варке бульона нужно снимать пенку.

Когда мясо будет полностью готово, необходимо вытащить лук и мясо и всыпать в кастрюлю кашу. Варят кашу в пропорции 1:3, на маленьком огне.

Варится каша достаточно долго. В конце приготовления необходимо добавить кусочек масла и мясо, нарезанное кусочками.

 

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить гомбовцы с вишней, клубникой и сливами.

Кроме этого, рассказывали 5 аутентичных рецептов борща.

При написании материала использовались следующие источники: этнографически-кулинарный YouTube-канал "НАШІ БЕСАГИ - їжа та напої", сайт "Наші страви", официальный сайт Якушинецкого общества, кулинарный YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Читайте РБК-Украина в Google News
РецептыГотовка