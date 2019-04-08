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Чрезвычайно опасно: Комаровский развенчал миф о лечении кашля

STYLERПерсоны    08.04.2019 - 14:28
Чрезвычайно опасно: Комаровский развенчал миф о лечении кашля
Комаровский рассказал о лечении кашля с помощью бани и меда (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский посоветовал, как правильно бороться с кашлем у ребенка

Доктор Евгений Комаровский рассказал о том, стоит ли лечить кашель у ребенка при помощи походов в баню и растирания медом. Об этом известный педиатр поведал на своем Instagram-аккаунте.

По мнению доктора Комаровского, ребенка конечно же можно водить в баню, но к лечению кашля это не имеет никакого отношения.

Педиатр предупреждает, что с баней лучше вообще не экспериментировать, пока ребенку не исполнится 7 лет. Поскольку баня с сухим воздухом при кашле - это чрезвычайно опасно. А в бане с горячим паром и высокой температурой организм маленького ребенка также может получить серьезный стресс.

Чрезвычайно опасно: Комаровский развенчал миф о лечении кашля

Комаровский рассказал о лечении кашля с помощью бани и меда (фото: vk.com/mamairebenok)

Что касается намазываний медом, тут педиатр также непреклонен.

"По поводу меда. Ребята, зачем вам нужен сладкий и липкий ребенок?", - говорит Комаровский.

99% успеха при лечении кашля, по словам Комаровского - это адекватные параметры воздуха и обильное питье.

Комаровский рассказал о лечении кашля с помощью бани и меда (видео:  instagram.com/komarovskiy_kroha/)

Напомним, Евгений Комаровский назвал родителям три главных принципа, которые нужно использовать в воспитании детей. 

Ранее мы писали о том, что Комаровский дал рекомендации о том, как уберечь ребенка, если в доме ОРВИ.

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