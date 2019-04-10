ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не давайте лекарства самостоятельно: Комаровский сделал важное предупреждение для родителей

STYLERЖизнь    10.04.2019 - 15:38
Не давайте лекарства самостоятельно: Комаровский сделал важное предупреждение для родителей
Комаровский дал советы родителям (Коллаж РБК-Украина)

Комаровский объяснил, что должны делать родители, если у ребенка внезапно началась рвота

Доктор Комаровский рассказал родителям, как вести себя при рвоте и поносе у ребенка и объяснил, что категорически нельзя делать, если ребенку внезапно стало плохо.

Комаровский объяснил, что если у ребенка начался понос и рвота, то первое, что нужно сделать – это вызвать врача. До его прихода он порекомендовал ребенка не кормить и отметил, что категорически не рекомендует давать детям лекарства самостоятельно.

"Никогда самостоятельно не давайте ребенку антибиотики или другие химиотерапевтические препараты (фуразамедон, энтересептол, фталазол, фтазин, бисептол и их аналоги). Обязательно оставьте испражнения ребенка (на пеленке, памперсе, в горшке), чтобы их мог осмотреть врач", - написали на форуме доктора Комаровского.

Комаровский объяснил, что во время поноса и рвоты ребенок теряет большое количество воды, а вместе с ней и минеральные соли, что может вызвать тяжелое состояние у ребенка. И чем ребенок младше – тем чувствительнее его организм к потерям воды и солей.

Не давайте лекарства самостоятельно: Комаровский сделал важное предупреждение для родителей

Доктор Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Кроме того, при рвоте может нарушиться проходимость дыхательных путей, так как в них может попасть содержимое желудка, а такая ситуация может угрожать жизни ребенка.

Первые признаки обезвоживания у ребенка:

- ребенок становится вялым, сонливым;

- у ребенка появилась жажда, и она нарастает;

- слизистые оболочки полости рта сухие и яркие;

- язык сухой, покрыт вязкой тягучей слизью;

- глаза становятся тусклыми;

До прихода врача, Комаровский рекомендует уложить ребенка в постель, при рвоте – сажать и наклонять туловищем вперед, чтобы защитить дыхательные пути от рвотных масс. В крайнем случае – повернуть голову ребенка набок. После рвоты нужно прополоскать рот теплой водой, протереть ребенку губы, углы рта и при необходимости – переодеть.

После каждого похода в туалет – малышей нужно подмывать теплой водой и смазывать кремом.

Из лекарств можно дать полифепам или лигносорб (они свободно продаются в аптеке), из расчета 0,5 г на кг массы тела. Дозу нужно разделить на 4-5 приемов. Каждую нужно взболтать в 100 мл воды.

Обязательно ребенка нужно отпаивать глюкозо-солевыми растворами – регидроном, цитроглюкосаном. Пакетик растворяется в литре теплой кипяченой воды. Ребенку нужно давать небольшими порциями, 2-3 чайные ложки каждые 15 минут.

Напомним, ранее мы писали о том, что Комаровский предупредил о том, что грелки при болях в животе могут быть опасны.

А также рассказывали о том, что Комаровский развенчал миф о лечении кашля.

Что пить? Супрун рассказала украинцам, какие напитки самые полезные Лечебные банки: Комаровский развенчал миф о полезности процедуры
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Евгений КомаровскийДоктор Комаровскийздоровье
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь