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Лише два препарати: Комаровський розповів про ліки в дитячій аптечці

STYLERЖиття    11.04.2019 - 08:45
Лише два препарати: Комаровський розповів про ліки в дитячій аптечці
Комаровський розповів про необхідні ліки в дитячій аптечці (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський вважає ці препарати обов'язковими

Доктор Євген Комаровський розповів, які ліки повинні бути обов'язково присутніми в дитячій аптечці. Про це він повідомив на своїй Instagram-сторінці.

На думку відомого педіатра, якщо у вашої дитини немає яких-небудь інших приписів, наприклад, у малюка низький гемоглобін, і доктор виписав приймати препарати заліза, то в аптечці обов'язково повинні бути два препарати.

По-перше, це засіб для пероральної регідратації, яке допоможе відновити водно-сольовий баланс в разі харчового отруєння.

По-друге, в дитячій аптечці обов'язково повинні бути присутніми жарознижуючі препарати.

Доктор Комаровський зазначає, що лікарі в усьому світі рекомендують тільки два препарати: парацетамол та ібупрофен.

Комаровський розповів про необхідні ліки в дитячій аптечці (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Комаровський попередив, що грілки при болях в животі можуть бути небезпечні.

Також ми повідомляли про те, що Євген Комаровський розвінчав міф про лікування кашлю.

Нагадаємо, Євген Комаровський дав рекомендації про те, як уберегти дитину, якщо в домі ГРВІ.

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