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Забыли это слово: Комаровский предупредил родителей об опасности грелок

STYLERЖизнь    09.04.2019 - 23:01
Забыли это слово: Комаровский предупредил родителей об опасности грелок
Грелка детям на живот (Коллаж РБК-Украина)

Доктор Комаровский развенчал миф об эффективности грелок во время болей в животе

Доктор Комаровский объяснил родителям, что класть детям грелку во время болей в животе – не только не нужно, но и может спровоцировать очень серьезные осложнения. Об этом она написал на своей странице в Instagram.

Комаровский ответил на вопрос, который интересует многих родителей: можно ли класть ребенку на живот грелку?

Доктор считает, что грелку на живот ребенку можно класть только в том случае, если такую процедуру порекомендовал врач. Во всех остальных случаях – грелка может спровоцировать очень тяжелые последствия.

Забыли это слово: Комаровский предупредил родителей об опасности грелок

Доктор Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)

"При некоторых состояниях, например, при гнойно-воспалительных в кишечнике, например, при остром аппендиците, грелка может привести к разрыву воспаленного аппендикса и к перитониту. Поэтому грелку на живот может назначить только врач. Грелка на живот и мама противопоказаны друг другу. Все. Забыли слово грелка на живот, пока это слово не произнес врач", - объяснил доктор Комаровский.

Напомним, ранее мы писали о том, что доктор Комаровский озвучил главную ошибку родителей, которую они допускают при лечении маленьких детей.

А также ранее мы рассказывали о том, что доктор Комаровский развенчал миф о полезности лечебных банок и предупредил родителей, что эта процедура может быть очень опасна для детей дошкольного возраста.

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