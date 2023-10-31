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Золотий м'яч 2023. Як Мессі отримував історичну нагороду (фото)

Вівторок 31 жовтня 2023 12:08
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Золотий м'яч 2023. Як Мессі отримував історичну нагороду (фото) Мессі став володарем "Золотого м'яча" (фото: instagram.com/leomessi)
Автор: Юлія Любченко

Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2023 року та вкотре отримав "Золотий м'яч" у Парижі, завдяки якій встановив новий рекорд.

Про те, як пройшла церемонія розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на церемонію нагородження, Instagram Мессі і його фан-сторіки.

Ліонель Мессі став володарем "Золотого м’яча" увосьме

Всесвітньо відома легенда футболу, кумир мільйонів і нападник збірної Аргентини та "Інтер Маямі" Ліонель Мессі увосьме став володарем "Золотого м'яча".

Він отримав трофей за підсумками сезону 2022-2023, який щорічно вручає видання "France Football".

Для церемонії нагородження організатори обрали театр Шатле. Саме там 36-річний Мессі побив власний рекорд і отримав нагороду ще раз. Для нього це був надзвичайно важливий день.

Бути справжнім рекордсменом непросто і Ліонелю треба щоразу доводити, що він гідний усіх своїх відзнак, що має у своїй колекції.

Золотий м'яч 2023. Як Мессі отримував історичну нагороду (фото)Золотий м'яч 2023. Як Мессі отримував історичну нагороду (фото)

Ліонель Мессі став володарем восьмого "Золотого м'яча" (фото: instagram.com/leomessi)

Чому ця нагорода є особливою для Мессі

  • Мессі - перший гравець з МЛС, що став володарем "Золотого м'яча".
  • між першим та останнім "Золотими м'ячами" Мессі - 14 років.
  • футболіст увосьме став володарем "Золотого м'яча" та оновив рекорд, який йому ж і належав.
  • він залишається єдиним представником Аргентини, якому підкорявся приз.

Нагадаємо, що свої попередні нагороди Ліонель отримав у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 роках.

Підтримка

Головною підтримкою у житті футболіста є його родина, дружина Антонела Рокуццо та сини Тіаго,Матео і Чіро . Всі члени великої родини футболіста прийшли його підтримати. Цікаво те, що сини Мессі бцли одягнені в однакові костюми, що дуже схожі з його дорослим.

А ось красуня Антонела обрала вечірню чорну сукню з розрізом на нозі й виглядала дуже гармонійно поряд зі своїми чоловіками.

Було помітно, як малеча задоволена тим, що вони знаходяться разом з татом у такий важливий день і можуть побачити таку масштабну подію на власні очі. І Мессі подякував їм за те, що вони поруч.

Реакція Мессі

Свої емоції на сцені футболіст не став довго описувати, а просто сказав влучні фрази, після того, як забрав свою нагороду з рук Девіда Бекхема. Також чоловік дозволив своїм дітям піднятися на сцену й порадіти разом з ним.

"Приємно знову опинитися тут і насолодитися цим моментом. Приємно мати змогу виграти чемпіонат світу та здійснити мрію. Я не міг уявити, що в мене буде така кар'єра і все те, чого я досяг, що мені пощастить бути частиною кращої команди в історії, виграти Кубок Америки та чемпіонат світу - після всіх цих важких моментів у збірній", - сказав футболіст.

Також Мессі додав, що кожен з його м'ячей є особливим і без команди він би його не отримав.

Золотий м'яч 2023. Як Мессі отримував історичну нагороду (фото)Золотий м'яч 2023. Як Мессі отримував історичну нагороду (фото)

Золотий м'яч 2023. Як Мессі отримував історичну нагороду (фото)Золотий м'яч 2023. Як Мессі отримував історичну нагороду (фото)

Ліонель Мессі став володарем восьмого "Золотого м'яча" (фото: instagram.com/leomessi)

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Футбол Месси