Золотой мяч 2023. Как Месси получал историческую награду (фото)

Лионель Месси стал лучшим футболистом 2023 года и в очередной раз получил "Золотой мяч" в Париже, благодаря которому установил новый рекорд.

О том, как прошла церемония, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на церемонию награждения, Instagram Мессі и его фан-страницы.

Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" в восьмой раз.

Всемирно известная легенда футбола, кумир миллионов и нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча". Он получил трофей по итогам сезона 2022-2023, который ежегодно вручает издание "France Football".

Для церемонии награждения организаторы выбрали театр Шатле. Там 36-летний Месси побил собственный рекорд и получил награду еще раз. Для него это был очень важный день.

Лионель Месси стал обладателем восьмого "Золотого мяча" (фото: instagram.com/leomessi)

Почему эта награда является особенной для Месси

Месси - первый игрок из МЛС, ставший обладателем "Золотого мяча".

между первым и последним "Золотыми мячами" Месси - 14 лет.

футболист в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча" и обновил рекорд, который ему же и принадлежал.

он остается единственным представителем Аргентины, которому подчинялся приз.

Напомним, что свои предыдущие награды Лионель получил в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

Поддержка

Главной поддержкой в ​​жизни футболиста является его семья, жена Антонела Рокуццо и сыновья Тияго, Матео и Чиро. Все члены большой семьи футболиста пришли его поддержать. Интересно то, что сыновья Месси были одеты в одинаковые костюмы, которые очень схожи с его взрослым.

А вот красавица Антонела выбрала вечернее черное платье с разрезом на ноге и выглядела очень гармонично рядом со своими мужчинами.

Было заметно, как малыши довольны тем, что они находятся вместе с папой в такой важный день и могут увидеть такое масштабное событие своими глазами. И Месси поблагодарил их за то, что они рядом.

Реакция Месси

Свои эмоции на сцене футболист не стал долго описывать, а просто сказал меткие фразы, после того, как забрал свою награду из рук Дэвида Бекхэма. Также мужчина разрешил своим детям подняться на сцену и порадоваться вместе с ним.

"Приятно снова оказаться здесь и насладиться этим моментом. Приятно иметь возможность выиграть чемпионат мира и осуществить мечту. Я не мог вообразить, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг, что мне посчастливится быть частью лучшей команды в истории, выиграть Кубок Америки и чемпионат мира - после всех этих трудных моментов в сборной", - сказал футболист.

Также Месси добавил, что каждый из его мячей особенный и без команды он бы его не получил.

Лионель Месси стал обладателем восьмого "Золотого мяча" (фото: instagram.com/leomessi)