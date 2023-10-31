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Золотой мяч 2023. Как Месси получал историческую награду (фото)

Вторник 31 октября 2023 12:08
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Золотой мяч 2023. Как Месси получал историческую награду (фото) Месси стал обладателем "Золотого мяча" (фото: instagram.com/leomessi)
Автор: Юлия Любченко

Лионель Месси стал лучшим футболистом 2023 года и в очередной раз получил "Золотой мяч" в Париже, благодаря которому установил новый рекорд.

О том, как прошла церемония, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на церемонию награждения, Instagram Мессі и его фан-страницы.

Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча" в восьмой раз.

Всемирно известная легенда футбола, кумир миллионов и нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами" Лионель Месси в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча". Он получил трофей по итогам сезона 2022-2023, который ежегодно вручает издание "France Football".

Для церемонии награждения организаторы выбрали театр Шатле. Там 36-летний Месси побил собственный рекорд и получил награду еще раз. Для него это был очень важный день.

Золотой мяч 2023. Как Месси получал историческую награду (фото)Золотой мяч 2023. Как Месси получал историческую награду (фото)

Лионель Месси стал обладателем восьмого "Золотого мяча" (фото: instagram.com/leomessi)

Почему эта награда является особенной для Месси

  • Месси - первый игрок из МЛС, ставший обладателем "Золотого мяча".
  • между первым и последним "Золотыми мячами" Месси - 14 лет.
  • футболист в восьмой раз стал обладателем "Золотого мяча" и обновил рекорд, который ему же и принадлежал.
  • он остается единственным представителем Аргентины, которому подчинялся приз.

Напомним, что свои предыдущие награды Лионель получил в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

Поддержка

Главной поддержкой в ​​жизни футболиста является его семья, жена Антонела Рокуццо и сыновья Тияго, Матео и Чиро. Все члены большой семьи футболиста пришли его поддержать. Интересно то, что сыновья Месси были одеты в одинаковые костюмы, которые очень схожи с его взрослым.

А вот красавица Антонела выбрала вечернее черное платье с разрезом на ноге и выглядела очень гармонично рядом со своими мужчинами.

Было заметно, как малыши довольны тем, что они находятся вместе с папой в такой важный день и могут увидеть такое масштабное событие своими глазами. И Месси поблагодарил их за то, что они рядом.

Реакция Месси

Свои эмоции на сцене футболист не стал долго описывать, а просто сказал меткие фразы, после того, как забрал свою награду из рук Дэвида Бекхэма. Также мужчина разрешил своим детям подняться на сцену и порадоваться вместе с ним.

"Приятно снова оказаться здесь и насладиться этим моментом. Приятно иметь возможность выиграть чемпионат мира и осуществить мечту. Я не мог вообразить, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг, что мне посчастливится быть частью лучшей команды в истории, выиграть Кубок Америки и чемпионат мира - после всех этих трудных моментов в сборной", - сказал футболист.

Также Месси добавил, что каждый из его мячей особенный и без команды он бы его не получил.

Золотой мяч 2023. Как Месси получал историческую награду (фото)Золотой мяч 2023. Как Месси получал историческую награду (фото)

Золотой мяч 2023. Как Месси получал историческую награду (фото)Золотой мяч 2023. Как Месси получал историческую награду (фото)

Лионель Месси стал обладателем восьмого "Золотого мяча" (фото: instagram.com/leomessi)

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Футбол Месси