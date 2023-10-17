Зінченко обійшов Роналду: коштує дорожче, бігає швидше

Олександр Зінченко молодий і дуже перспективний футболіст. У свої 26 років вже встиг обійти легендарного Кріштіану Роналду. Як за цінником, так і за якістю гри.

РБК-Україна (проект Styler) спираючись на відео букмекерської компанії Pariwin в Instagram , розповідає, скільки клуби готові заплатити за обох футболістів.

Різниця між Зінченко та Роналду

Кріштіану Роналду несумнівно легенда світового футболу. За його професійною грою можна спостерігати вічно, оскільки він справді маестро.

За свою кар‘єру Кріштіану змінив не багато клубів, але грав в найпопулярніших та найсильніших. "Спортінг", "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Ювентус", "Ан-Наср".

Про його успіхи на чемпіонатах світу можна також казати вічно. Він є прикладом для кожного юного і молодого футболіста, оскільки Роналду справжній професіонал.

Звісно, якщо порівнювати з Кріштіану Зінченко, може здатися, що цього й робити не варто, адже Олександр ще не встиг пограти в багатьох світових клубах, але може похизуватися успіхами, адже був гравцем таких клубів, як: "Шахтар", "Уфа", "Манчестер Сіті" та "Арсенал".





Зінченко обійшов Роналду (фото: instagram.com/zinaxvlada)

Вартість Олександра Зінченка та Кріштіану Роналду

Та все ж таки зараз Зінченко знаходитися на більш високій позиції у світі футболу. На відео, яке знімали Pariwin можна побачити велику різницю у ціннику футболістів.

Наприклад, за Зінченка клуби готові віддати 42 мільйони євро. А от Роналду вже оцінюють в 15 мільйонів євро.

Різниця велика, але Олександр і молодше. Він швидше та за результатами опитування, епоха Роналду вже завершується, оскільки він не такий швидкий і спритний.

Тим паче, що за останні два роки Олександр зробив неймовірний прорив у своїй кар‘єрі. Він став гравцем "Арсеналу". Виступає за збірну України та показує неймовірні результати.

Тому не дивно, що навіть вболівальники на перше місце в порівнянні Зінченка і Роналду, обирають молодого українського та дуже перспективного футболіста.