Ленивые вареники за 10 минут: рецепт нежного блюда з детства

Ленивые вареники - это быстрый и вкусный способ насладиться традиционным украинским блюдом без лишних сложностей. Они готовятся без лепки, что значительно экономит время, а результат поражает своим нежным вкусом и текстурой.

О том, как приготовить нежные ленивые вареники, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "ПРОСТО СМАЧНО".

Что нужно для ленивых вареников

Для того, чтобы приготовить вкусное и нежное блюдо на завтрак или легкий обед, нужно всего несколько ингредиентов:

творог - 200 г

яйца - 1 шт.

мука - 2 ст. л.

сахар - 2 ст. л.

соль - 1/3 ч. л.

Как готовить ленивые вареники за 10 минут

Чтобы приготовить ленивые вареники за 10 минут, сразу наполните кастрюлю водой и поставьте посуду на огонь. Пока вода закипит, приготовьте творожное тесто.

Для приготовления ленивых вареников можно использовать домашний или магазинный творог. Чаще всего для творожного теста используется пшеничная мука, однако для необычного вкуса ее можно заменить на рисовую.

Переложите творог в глубокую миску и перемните его вилкой для облегчения смешивания всех ингредиентов. Добавьте к творогу яйцо. Предварительно доставать из холодильника, как для выпечки, его не нужно.

Также всыпьте в миску с творогом сахар. Этого ингредиента не нужно добавлять слишком много, даже если хочется сделать вареники более сладкими - изделия будут плохо держать форму. Лучше присыпать сахаром готовое блюдо, или добавить щепотку ванильного сахара.

Перемешайте ингредиенты до однородной консистенции, после чего постепенно всыпьте муку, продолжая перемешивать творожную массу.



Как готовить ленивые вареники (скриншот / ПРОСТО СМАЧНО)

Присыпьте рабочую поверхность мукой и сформируйте из теста колбаску. Хотя творожная масса довольно липкая, она будет впитывать нужное количество муки, благодаря чему изделия будут лучше держать форму.

Колбаску из творожного теста нарежьте на кусочки одинакового размера. При желании им можно придать круглую форму, или сделать узор вилкой.



Как готовить ленивые вареники (скриншот / ПРОСТО СМАЧНО)

Подсолите кипящую воду и осторожно вбросьте ленивые вареники. Когда изделия всплывут, проварите их в течение 2 минут и достаньте шумовкой.

Чтобы улучшить вкус ленивых вареников, присыпьте блюдо сахаром, добавьте масло или варенье.