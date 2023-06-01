Ліниві пиріжки на кефірі буквально за 5 хвилин: чудовий літній сніданок

Що вам знадобиться:

Кефір - 400 мл

Вода – 50 мл

Яйце - 2 шт. в тісто + 4 відварених для начинки

Борошно - 250 г

Цукор - 1 ч. ложка

Сіль - 1 ч. ложка (без гірки)

Сода - 1/2 ч. човна

Олія - 2 ст. ложки в тісто + для смаження

Зелена цибуля - 1 пучок

Як приготувати ліниві пиріжки

Наріжте дрібно зелену цибулю і порубайте ножем відварені яйця. Змішайте.

У каструлю з товстим дном налийте кефір та додайте воду. Перемішайте та поставте на вогонь. Нагрійте до 50 градусів – кефір почне згортатися, це нормально.

У глибокій мисці збийте два яйця, додайте сіль та цукор. Перемішайте віночком. До яєць влийте гарячий кефір, просійте борошно і замісіть тісто. Воно вийде густим, як на оладки. Додайте соду і все добре вимішайте.

Влийте пару столових ложок олії, додайте суміш зеленої цибулі з яйцями та перемішайте. Після – не перемішуйте суміш зовсім.

Двома ложками формуйте овальні пиріжки та викладайте їх на розігріту сковороду з олією. Обсмажте до золотистого кольору з усіх боків. Смажити потрібно на середньому вогні, а олії додавайте зовсім небагато.

Готові пиріжки можна викладати спочатку на паперову серветку, щоб зайва олія ввібралася.