Ленивые пирожки на кефире буквально за 5 минут: отличный летний завтрак

Что вам понадобится:

Кефир - 400 мл

Вода - 50 мл

Яйцо - 2 шт. в тесто +4 отварных для начинки

Мука - 250 г

Сахар - 1 ч. ложка

Соль - 1 ч. ложка (без горки)

Сода - ½ ч. лодки

Масло растительное - 2 ст. ложки в тесто + для жарки

Зеленый лук - 1 пучок

Как приготовить ленивые пирожки

Нарежьте мелко зеленый лук и порубите ножом отварные яйца. Смешайте.

В кастрюлю с толстым дном налейте кефир и добавьте воду. Перемешайте и поставьте на огонь. Нагрейте до 50 градусов - кефир начнет сворачиваться, это нормально.

В глубокой миске взбейте два яйца, добавьте соль и сахар. Перемешайте венчиком. К яйцам влейте горячий кефир, просейте муку и замесите тесто. Оно получится густым, как на оладьи. Добавьте соду, и все хорошо вымешайте.

Влейте пару столовых ложек растительного масла, добавьте смесь зеленого лука с яйцами и перемешайте. После - не перемешивайте смесь совсем.

Двумя ложками формируйте овальные пирожки и выкладывайте их на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжарьте до золотистого цвета со всех сторон. Жарить нужно на среднем огне, а масла добавляйте совсем немного.

Готовые пирожки можно выкладывать сначала на бумажную салфетку, чтобы лишнее масло впиталось.