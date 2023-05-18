Картопляні крокети з сиром: цей простий і бюджетний рецепт вам сподобається

Картопляні крокети з сиром готуються дуже просто і чудово підійдуть як для сімейної вечері, так і для душевного вечора з друзями. Інгредієнтів для цієї смакоти потрібно зовсім небагато і страву можна назвати бюджетною.

Як приготувати картопляні крокети з сиром, розповів український шеф-кухар та фуд-фотограф Едуард Насіров на своїй сторінці в Instagram.