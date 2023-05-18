Картопляні крокети з сиром: цей простий і бюджетний рецепт вам сподобається
Картопляні крокети з сиром готуються дуже просто і чудово підійдуть як для сімейної вечері, так і для душевного вечора з друзями. Інгредієнтів для цієї смакоти потрібно зовсім небагато і страву можна назвати бюджетною.
Як приготувати картопляні крокети з сиром, розповів український шеф-кухар та фуд-фотограф Едуард Насіров на своїй сторінці в Instagram.
Що вам знадобиться:
- Відварена та почищена картопля - 400 г
- Тертий сир типу чеддера – 100 г
- Кукурудзяний крохмаль – 2 ст. ложки
- Копчена паприка, часниковий порошок, орегано - ½ ч. ложки
- Сіль та перець - до свого смаку
Для панірування:
- 2 яйця, сіль та перець
- Панірувальні сухарі
- олія для обсмажування
Фото: instagram.com/my_happyfood
Як готувати картопляні крокети
Картоплю розім'яти або натерти на дрібній тертці, додати решту інгредієнтів і замісити тісто. Дати йому відпочити 30 хвилин.
Скачати з тіста "ковбаску". Нарізати й кожен шматочок трохи придавити вилкою (як ньоккі).
Далі кожен шматочок опустити в суміш яйця з сіллю і перцем, потім обваляти в панірувальних сухарях і смажити до золотистості в добре розігрітій олії.
Подавати гарячі крокети з улюбленим соусом.
Фото: instagram.com/my_happyfood
До речі, раніше ми писали про те, як приготувати лангош по-закарпатськи.
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