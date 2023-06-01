Ліниві пиріжки на кефірі буквально за 5 хвилин: чудовий літній сніданок

Вранці часу на приготування зазвичай немає, але сніданок пропускати не рекомендується. Бажано, щоб він був ситним та дав енергії надовго. Прекрасним варіантом швидкого та ситного сніданку стануть ліниві пиріжки.

Як приготувати такі ліниві пиріжки на кефірі із зеленою цибулею - читайте у матеріалі нижче.

Що вам знадобиться:

Кефір - 400 мл

Вода – 50 мл

Яйце - 2 шт. в тісто + 4 відварених для начинки

Борошно - 250 г

Цукор - 1 ч. ложка

Сіль - 1 ч. ложка (без гірки)

Сода - 1/2 ч. човна

Олія - 2 ст. ложки в тісто + для смаження

Зелена цибуля - 1 пучок

Як приготувати ліниві пиріжки

Наріжте дрібно зелену цибулю і порубайте ножем відварені яйця. Змішайте.

У каструлю з товстим дном налийте кефір та додайте воду. Перемішайте та поставте на вогонь. Нагрійте до 50 градусів – кефір почне згортатися, це нормально.

У глибокій мисці збийте два яйця, додайте сіль та цукор. Перемішайте віночком. До яєць влийте гарячий кефір, просійте борошно і замісіть тісто. Воно вийде густим, як на оладки. Додайте соду і все добре вимішайте.

Влийте пару столових ложок олії, додайте суміш зеленої цибулі з яйцями та перемішайте. Після – не перемішуйте суміш зовсім.

Двома ложками формуйте овальні пиріжки та викладайте їх на розігріту сковороду з олією. Обсмажте до золотистого кольору з усіх боків. Смажити потрібно на середньому вогні, а олії додавайте зовсім небагато.

Готові пиріжки можна викладати спочатку на паперову серветку, щоб зайва олія ввібралася.