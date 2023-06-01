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Ленивые пирожки на кефире буквально за 5 минут: отличный летний завтрак

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Четверг 01 июня 2023 08:02
Ленивые пирожки на кефире буквально за 5 минут: отличный летний завтрак Как приготовить ленивые пирожки на кефире за 5 минут (скрин из видео)
Автор: Анна Шиканова

По утрам времени на готовку обычно нет, но завтрак пропускать не рекомендуется. Желательно, чтобы он был сытным и дал энергии надолго. Прекрасным вариантом быстрого и сытного завтрака станут ленивые пирожки.

Как приготовить такие ленивые пирожки на кефире с зеленым луком - читайте в материале ниже.

Что вам понадобится:

  • Кефир - 400 мл
  • Вода - 50 мл
  • Яйцо - 2 шт. в тесто +4 отварных для начинки
  • Мука - 250 г
  • Сахар - 1 ч. ложка
  • Соль - 1 ч. ложка (без горки)
  • Сода - ½ ч. лодки
  • Масло растительное - 2 ст. ложки в тесто + для жарки
  • Зеленый лук - 1 пучок

Как приготовить ленивые пирожки

Нарежьте мелко зеленый лук и порубите ножом отварные яйца. Смешайте.

В кастрюлю с толстым дном налейте кефир и добавьте воду. Перемешайте и поставьте на огонь. Нагрейте до 50 градусов - кефир начнет сворачиваться, это нормально.

В глубокой миске взбейте два яйца, добавьте соль и сахар. Перемешайте венчиком. К яйцам влейте горячий кефир, просейте муку и замесите тесто. Оно получится густым, как на оладьи. Добавьте соду, и все хорошо вымешайте.

Влейте пару столовых ложек растительного масла, добавьте смесь зеленого лука с яйцами и перемешайте. После - не перемешивайте смесь совсем.

Двумя ложками формируйте овальные пирожки и выкладывайте их на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжарьте до золотистого цвета со всех сторон. Жарить нужно на среднем огне, а масла добавляйте совсем немного.

Готовые пирожки можно выкладывать сначала на бумажную салфетку, чтобы лишнее масло впиталось.

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