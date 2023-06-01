Ленивые пирожки на кефире буквально за 5 минут: отличный летний завтрак
По утрам времени на готовку обычно нет, но завтрак пропускать не рекомендуется. Желательно, чтобы он был сытным и дал энергии надолго. Прекрасным вариантом быстрого и сытного завтрака станут ленивые пирожки.
Как приготовить такие ленивые пирожки на кефире с зеленым луком - читайте в материале ниже.
Что вам понадобится:
- Кефир - 400 мл
- Вода - 50 мл
- Яйцо - 2 шт. в тесто +4 отварных для начинки
- Мука - 250 г
- Сахар - 1 ч. ложка
- Соль - 1 ч. ложка (без горки)
- Сода - ½ ч. лодки
- Масло растительное - 2 ст. ложки в тесто + для жарки
- Зеленый лук - 1 пучок
Как приготовить ленивые пирожки
Нарежьте мелко зеленый лук и порубите ножом отварные яйца. Смешайте.
В кастрюлю с толстым дном налейте кефир и добавьте воду. Перемешайте и поставьте на огонь. Нагрейте до 50 градусов - кефир начнет сворачиваться, это нормально.
В глубокой миске взбейте два яйца, добавьте соль и сахар. Перемешайте венчиком. К яйцам влейте горячий кефир, просейте муку и замесите тесто. Оно получится густым, как на оладьи. Добавьте соду, и все хорошо вымешайте.
Влейте пару столовых ложек растительного масла, добавьте смесь зеленого лука с яйцами и перемешайте. После - не перемешивайте смесь совсем.
Двумя ложками формируйте овальные пирожки и выкладывайте их на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжарьте до золотистого цвета со всех сторон. Жарить нужно на среднем огне, а масла добавляйте совсем немного.
Готовые пирожки можно выкладывать сначала на бумажную салфетку, чтобы лишнее масло впиталось.
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