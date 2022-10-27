UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ліниві голубці по-закарпатськи: додайте цей овоч для вибухового смаку

Скріншот: Ліниві голубці за закарпатським рецептом
Автор: Світлана Мащенко

Якщо крутіння голубців вас втомлює, то ваш варіант - ліниві голубці. А по закарпатському рецепту - це особлива вибухова смакота.

Рецепт з'явився на YouTube-каналі Закарпатська господиня.

Кулінарка радить додати до страви болгарський перчик, якого нема в класичному рецепті.

Інгредієнти:

  • М'ясо - 500 г
  • Рис - 300 г
  • Цибуля - 250 г
  • Морква - 150 г
  • Болгарський перець - 150 г
  • Помідор - 1-2 шт.
  • Капуста - 1 головка
  • Сіль, перець за смаком
  • Солодка паприка - 2 ч. л.
  • Соняшникова олія - 5-6 ст. л.
  • Томатний сік - 100 мл, або томатна паста - 1 ст. л.

Покрокове приготування

Нашинкуйте капусту, перекрутіть м'ясо на фарш, пробланшуйте і дрібно поріжте помідори, наріжте дрібно перець, натріть моркву, наріжте кубиком цибулю і дрібно покришіть кріп.

Присоліть капусту, перемішайте і лишіть на кілька хвилин для розм'якшення.

Обсмажте на олії цибулю до світло-золотистого кольору, додайте солодкий перець, обсмажте пару хвилин. Додайте моркву і просмажте ще кілька хвилин. В кінці висипте помідори, перемішайте і протушкуйте все разом ще кілька хвилин. Додайте солодку паприку - засмажка готова.

Висипте промитий рис у глибоку ємність. Додайте засмажку, покладіть фарш, зелень кропу (за бажанням), посоліть, поперчіть, добре перемішайте.

На дно каструлі чи казанка покладіть частину капусти, зверху - фаршу, знову капуста і фарш і так кілька разів. Зверху має бути капуста. Зверху покладіть томатний сік чи пасту. Залийте водою, щоб верхній шар не був у воді.

Прикрийте кришкою і поставте на вогонь. Проваріть після закипання 20-30 хвилин до готовності.

Раніше ми писали, як приготувати найсмачніші закарпатські голубці.

Також читайте про рибні котлети з секретним інгредієнтом.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептРецепти