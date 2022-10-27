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Ленивые голубцы по-закарпатски: добавьте этот овощ для взрывного вкуса

Скриншот: Ленивые голубцы по закарпатскому рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Если кручение голубцов вас утомляет, то ваш вариант – ленивые голубцы. А по закарпатскому рецепту – это особая "взрывоопасная" вкуснятина.

Рецепт появился на YouTube канале Закарпатська господиня.

Кулинарка советует добавить в блюдо болгарский перчик, которого нет в классическом рецепте.

Ингредиенты:

  • Мясо – 500 г
  • Рис – 300 г
  • Лук – 250 г
  • Морковь – 150 г
  • Болгарский перец – 150 г
  • Помидор – 1-2 шт.
  • Капуста – 1 головка
  • Соль, перец по вкусу
  • Сладкая паприка – 2 ч. л.
  • Подсолнечное масло – 5-6 ст. л.
  • Томатный сок – 100 мл, или томатная паста – 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Нашинкуйте капусту, перекрутите мясо на фарш, пробланшируйте и порежьте мелко помидоры, нарежьте мелко перец, натрите морковь, нарежьте кубиком лук и мелко покрошите укроп.

Посолите капусту, перемешайте и оставьте на несколько минут для размягчения.

Обжарьте на растительном масле лук до светло-золотистого цвета, добавьте сладкий перец, обжарьте пару минут. Добавьте морковь и прожарьте еще несколько минут. В конце высыпьте помидоры, перемешайте и протушите все вместе еще несколько минут. Добавьте сладкую паприку – зажарка готова.

Высыпьте промытый рис в глубокую емкость. Добавьте поджарку, положите фарш, зелень укропа (по желанию), посолите, поперчите, хорошо перемешайте.

На дно кастрюли или котелка положите часть капусты, сверху – фарша, снова капуста и фарш и так несколько раз. Сверху должна быть капуста. Сверху добавьте томатный сок или пасту. Залейте водой так, чтобы верхний слой не был в воде.

Закройте крышкой и поставьте на огонь. Проварите после закипания 20-30 минут до готовности.

Раньше мы писали, как приготовить самые вкусные закарпатские голубцы.

Также читайте о рыбных котлетах с секретным ингредиентом.

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