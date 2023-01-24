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Лінива піца на лаваші: бомбезна смакота всього за 10 хвилин

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Вівторок 24 січня 2023 08:30
Лінива піца на лаваші: бомбезна смакота всього за 10 хвилин Як приготувати піцу на лаваші (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Домашня піца - неймовірна смакота для всієї родини. А якщо її готувати легко і просто, то можна робити це хоч щодня.

Рецептом поділилася кулінарна блогерка AlinaFoodee на своєму каналі в YouTube.

Складники:

  • Лаваш чи тортилья – 2 шт.
  • Сир – 200 г
  • Гриби
  • Томатний соус або кетчуп
  • Ковбаса, м'ясо чи шинка
  • Оливки
  • Цибуля

Покрокове приготування

Викладіть лист лавашу на деко. Натріть сир і поділіть на дві частини. Одну частину викладіть на лаваш. Зверху накрийте другим лавашем.

Наріжте цибулю півкільцями, оливки навпіл і печериці слайсами, поріжте ковбасу чи шинку.

Змажте лаваш кетчупом чи соусом, посипте цибулею, викладіть ковбасу чи шинку, печериці, оливки. Посипте рештою сиру.

Відправте 7-10 хвилин в розігрітій до 220 градусів духовці. Смачного!

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Крім того читайте, як приготувати піту на сковороді усього з двох інгредієнтів.

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