Лінива піца на лаваші: бомбезна смакота всього за 10 хвилин
Домашня піца - неймовірна смакота для всієї родини. А якщо її готувати легко і просто, то можна робити це хоч щодня.
Рецептом поділилася кулінарна блогерка AlinaFoodee на своєму каналі в YouTube.
Складники:
- Лаваш чи тортилья – 2 шт.
- Сир – 200 г
- Гриби
- Томатний соус або кетчуп
- Ковбаса, м'ясо чи шинка
- Оливки
- Цибуля
Покрокове приготування
Викладіть лист лавашу на деко. Натріть сир і поділіть на дві частини. Одну частину викладіть на лаваш. Зверху накрийте другим лавашем.
Наріжте цибулю півкільцями, оливки навпіл і печериці слайсами, поріжте ковбасу чи шинку.
Змажте лаваш кетчупом чи соусом, посипте цибулею, викладіть ковбасу чи шинку, печериці, оливки. Посипте рештою сиру.
Відправте 7-10 хвилин в розігрітій до 220 градусів духовці. Смачного!
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