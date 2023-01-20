ua ru
Пт, 20 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тісто для пельменів, яке не розвалюється і не липне: дуже простий рецепт

Новость на русском →
П'ятниця 20 січня 2023 08:30
Тісто для пельменів, яке не розвалюється і не липне: дуже простий рецепт Як приготувати тісто для пельменів (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Що може бути смачніше за домашні пельмені, щойно зварені з лавровим листочком і перчиком? Але не всі можуть впоратися з тістом, через що воно липнутиме при готування, або ж пельмені можуть розвалюватися у каструлі.

Своїм рецептом поділилася кулінарка Марія Михальченко на своєму каналі в YouTube.

Складники:

  • 0,5 ч. л солі
  • 4 ст. л олії
  • 800 г борошна
  • 375 мл окропу

Покрокове приготування

Вбийте в миску яйце, додайте сіль і олію. Збийте до однорідності.

Окремо просійте борошно в глибоку миску. Зробіть по центру заглиблення і влийте туди яєчну суміш. Вимісіть виделкою.

Влийте в масу крутий кип'яток. Замісіть спочатку ложкою, а потім руками. Вимісіть однорідне гладке тісто.

Залиште тісто відпочивати в харчовій плівці мінімум на 20 хвилин.

Приготуйте улюблений фарш і наліпіть пельмені за допомогою пельменниці чи вручну.

Раніше ми писали, які продукти при готуванні можуть зіпсувати і каструлю, і страву.

Крім того читайте про рецепт тіста для чебуреків від Євгена Клопотенка.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт Рецепти пельмени тесто