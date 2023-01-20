Тісто для пельменів, яке не розвалюється і не липне: дуже простий рецепт

Що може бути смачніше за домашні пельмені, щойно зварені з лавровим листочком і перчиком? Але не всі можуть впоратися з тістом, через що воно липнутиме при готування, або ж пельмені можуть розвалюватися у каструлі.

Своїм рецептом поділилася кулінарка Марія Михальченко на своєму каналі в YouTube .

Приготуйте улюблений фарш і наліпіть пельмені за допомогою пельменниці чи вручну.

Залиште тісто відпочивати в харчовій плівці мінімум на 20 хвилин.

Влийте в масу крутий кип'яток. Замісіть спочатку ложкою, а потім руками. Вимісіть однорідне гладке тісто.

Окремо просійте борошно в глибоку миску. Зробіть по центру заглиблення і влийте туди яєчну суміш. Вимісіть виделкою.

Вбийте в миску яйце, додайте сіль і олію. Збийте до однорідності.

Раніше ми писали, які продукти при готуванні можуть зіпсувати і каструлю, і страву.

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