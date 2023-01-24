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Ленивая пицца на лаваше: бомбезная вкуснятина всего за 10 минут

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Вторник 24 января 2023 08:30
Ленивая пицца на лаваше: бомбезная вкуснятина всего за 10 минут Как приготовить пиццу на лаваше (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Домашняя пицца – невероятная вкуснятина для всей семьи. А если его готовить легко и просто, то можно делать это хоть каждый день.

Рецептом поделилась кулинарная блоггерша AlinaFoodee на своем канале в YouTube.

Составляющие:

  • Лаваш или тортилья – 2 шт.
  • Сыр – 200 г
  • Грибы
  • Томатный соус или кетчуп
  • Колбаса, мясо или ветчина
  • Оливки
  • Лук

Пошаговое приготовление

Выложите лист лаваша на противень. Натрите сыр и разделите на две части. Одну часть выложите на лаваш. Сверху накройте вторым лавашем.

Нарежьте лук полукольцами, оливки пополам и шампиньоны слайсами, порежьте колбасу или ветчину.

Смажьте лаваш кетчупом или соусом, посыпьте луком, выложите колбасу или ветчину, шампиньоны, оливки. Посыпьте оставшимся сыром.

Отправьте 7-10 минут в разогретой до 220 градусов духовке. Приятного вам аппетита!

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