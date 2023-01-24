Ленивая пицца на лаваше: бомбезная вкуснятина всего за 10 минут

Домашняя пицца – невероятная вкуснятина для всей семьи. А если его готовить легко и просто, то можно делать это хоть каждый день.

Отправьте 7-10 минут в разогретой до 220 градусов духовке. Приятного вам аппетита!

Выложите лист лаваша на противень. Натрите сыр и разделите на две части. Одну часть выложите на лаваш. Сверху накройте вторым лавашем.

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