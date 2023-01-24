Ленивая пицца на лаваше: бомбезная вкуснятина всего за 10 минут
Домашняя пицца – невероятная вкуснятина для всей семьи. А если его готовить легко и просто, то можно делать это хоть каждый день.
Рецептом поделилась кулинарная блоггерша AlinaFoodee на своем канале в YouTube.
Составляющие:
- Лаваш или тортилья – 2 шт.
- Сыр – 200 г
- Грибы
- Томатный соус или кетчуп
- Колбаса, мясо или ветчина
- Оливки
- Лук
Пошаговое приготовление
Выложите лист лаваша на противень. Натрите сыр и разделите на две части. Одну часть выложите на лаваш. Сверху накройте вторым лавашем.
Нарежьте лук полукольцами, оливки пополам и шампиньоны слайсами, порежьте колбасу или ветчину.
Смажьте лаваш кетчупом или соусом, посыпьте луком, выложите колбасу или ветчину, шампиньоны, оливки. Посыпьте оставшимся сыром.
Отправьте 7-10 минут в разогретой до 220 градусов духовке. Приятного вам аппетита!
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