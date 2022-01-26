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Пита на сковороде из двух ингредиентов: как быстро приготовить идеальные "кармашки" для начинки

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Среда 26 января 2022 06:50
Пита на сковороде из двух ингредиентов: как быстро приготовить идеальные "кармашки" для начинки Скриншот: Пита на сковороде без дрожжей
Автор: Светлана Мащенко

Бездрожжевые лепешки на основе всего двух ингредиентов - воды и муки, с добавлением соли и растительного масла - идеальная основа-карман для любой начинки: мяса, рыбы, овощей, соусов. Называются они пита и по вкусу похожи на тонкий домашний лаваш.

Секретами приготовления поделилась фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Мука - 350 г + 10-20 г для подпыла
  • Соль - 1 ч. л.
  • Растительное масло - 2 ст. л.
  • Вода горячая - 200 мл

Пита на сковороде из двух ингредиентов: как быстро приготовить идеальные &quot;кармашки&quot; для начинки

Скрин: Так будет выглядеть наша пита на сковородке

Пошаговое приготовление питы

Просейте муку, в горячую воду добавьте соль и размешайте. Влейте горячую воду в муку, добавьте растительное масло. Замесите тесто, сначала ложкой, а потом руками. Тесто накройте и дайте отдохнуть 20 минут.

Тесто разделите на 8 частей, из каждой скатайте шарик, накройте и дайте отдохнуть 5-10 минут.

Рабочую поверхность хорошо присыпьте мукой или смажьте растительным маслом, чтобы тесто не прилипало. Шарик раскатайте в лепешку диаметром 16 см, старайтесь, чтобы форма была обязательно круглой, так она лучше подымется при выпекании, образовывая внутри карман.

Выложите лепешку на разогретую сковороду и поджарьте с одной стороны до румяности, переверните, обжарьте снова до румяности. Еще раз переверните лепешку на ту сторону, с которой начинали обжаривать, и увидите, как она надувается.

Ранее мы писали, как приготовить настоящие украинские мясные крученики, или завиванцы.

Также блогер поделилась рецептом армянского лаваша на сковороде.

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