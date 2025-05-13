Лінь, вік чи біологія? Чому з віком знижується активність і частіше хочеться посидіти

Що показало дослідження

Науковці з'ясували, що зниження фізичної активності у людей після 45 років пов'язане не тільки зі станом м'язів, а ще й з важливими змінами у мозку. Виявилося, що з віком у людини слабшає здатність контролювати імпульсивні бажання - наприклад, сісти замість того, щоб кудись йти.

Для своєї масштабної роботи вчені взяли дані дослідження, проведеного Кембридзьким центром старіння та нейробіології. У цьому дослідженні взяли участь добровольці - від 18 до 81 року.

Вчені виявили, що різке зниження фізичної активності починається у людей приблизно у віці 49 років. І це збігається зі змінами у певних зонах мозку, які відповідають за увагу та самоконтроль.

"Ми виявили, що мозок може передбачати зниження активності ще до того, як це стає фізично помітним", - пояснив один з авторів дослідження, доцент кафедри фізіотерапії Тімоті Морріс.

Дослідники сконцентрувалися на так званій "мережі уваги", яка являє собою групу мозкових структур, а точніше - острівцеву частку та дорсальну передню поясну кору. Саме ці ділянки допомагають людині орієнтуватися у просторі, приймати рішення, контролювати імпульсивні реакції.

З віком ефективність цих ділянок починає поступово знижуватися, і саме це, на думку вчених, впливає на фізичну активність людини.

У молодому віці ми легко можемо подолати бажання полежати, коли бачимо диван. Але з часом цей "гальмівний механізм" починає слабшати, і мозок все частіше починає обирати відпочинок замість руху.

Які ще зміни впливають на фізичну активність

Знижується рівень дофаміну, а це зменшує мотивацію до дії

М'язова маса зменшується, а тіло швидше втомлюється

Система терморегуляції уповільнюється - знижується витривалість

Змінюється якість сну і відновлення організму відбувається повільніше

Що радять вчені, щоб загальмувати цей процес

Регулярна фізична активність - прогулянки, йога

Контроль сну - стабільний графік, висипатися

Дофамінові звички - вивчення нових навичок, інтелектуальні ігри, емоційні враження

Білок у раціоні - він допомагає підтримувати м'язову масу та енергію