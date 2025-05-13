Лень, возраст или биология? Почему с возрастом снижается активность и чаще хочется посидеть

Что показало исследование

Учёные выяснили, что снижение физической активности у людей после 45 лет связано не только с состоянием мышц, но и с важными изменениями в мозге. Оказалось, что с возрастом у человека ослабевает способность контролировать импульсивные желания - например, сесть вместо того, чтобы куда-то идти.

Для своей масштабной работы ученые взяли данные исследования, проведённого Кембриджским центром старения и нейробиологии. В этом исследовании приняли участие добровольцы - от 18 до 81 года.

Ученые обнаружили, что резкое снижение физической активности начинается у людей примерно в возрасте 49 лет. И это совпадает с изменениями в определённых зонах мозга, которые отвечают за внимание и самоконтроль.

"Мы обнаружили, что мозг может предвидеть снижение активности ещё до того, как это становится физически заметным", - пояснил один из авторов исследования, доцент кафедры физиотерапии Тимоти Моррис.

Исследователи сконцентрировались на так называемой "сети внимания", которая представляет собой группу мозговых структур, а точнее - островковую долю и дорсальную переднюю поясную кору. Именно эти участки помогают человеку ориентироваться в пространстве, принимать решения, контролировать импульсивные реакции.

С возрастом эффективность этих участков начинает постепенно снижаться, и именно это, по мнению ученых, влияет на физическую активность человека.

В молодом возрасте мы легко можем преодолеть желание полежать, когда видим диван. Но со временем этот "тормозной механизм" начинает ослабевать, и мозг всё чаще начинает выбирать отдых вместо движения.

Какие еще изменения влияют на физическую активность

Снижается уровень дофамина, а это уменьшает мотивацию к действию

Мышечная масса уменьшается, а тело быстрее устает

Система терморегуляции замедляется - снижается выносливость

Меняется качество сна и восстановление организма происходит медленнее

Что советуют ученые, чтобы затормозить этот процесс

Регулярная физическая активность - прогулки, йога

Контроль сна - стабильный график, высыпаться

Дофаминовые привычки - изучение новых навыков, интеллектуальные игры, эмоциональные впечатления

Белок в рационе - он помогает поддерживать мышечную массу и энергию