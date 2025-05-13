Лень, возраст или биология? Почему с возрастом снижается активность и чаще хочется посидеть

После 40-50 лет многие замечают: хочется меньше двигаться, чаще сидеть, больше отдыхать. Это не просто лень или потеря мотивации. Ученые все чаще указывают на физиологические изменения, которые влияют на уровень энергии и желание к активности. Что же именно происходит с нашим телом и как этому противодействовать?
Почему людям после 40-45 лет хочется больше отдыхать, сидеть, а не ходить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of Gerontology.
Учёные выяснили, что снижение физической активности у людей после 45 лет связано не только с состоянием мышц, но и с важными изменениями в мозге. Оказалось, что с возрастом у человека ослабевает способность контролировать импульсивные желания - например, сесть вместо того, чтобы куда-то идти.
Для своей масштабной работы ученые взяли данные исследования, проведённого Кембриджским центром старения и нейробиологии. В этом исследовании приняли участие добровольцы - от 18 до 81 года.
Ученые обнаружили, что резкое снижение физической активности начинается у людей примерно в возрасте 49 лет. И это совпадает с изменениями в определённых зонах мозга, которые отвечают за внимание и самоконтроль.
"Мы обнаружили, что мозг может предвидеть снижение активности ещё до того, как это становится физически заметным", - пояснил один из авторов исследования, доцент кафедры физиотерапии Тимоти Моррис.
Исследователи сконцентрировались на так называемой "сети внимания", которая представляет собой группу мозговых структур, а точнее - островковую долю и дорсальную переднюю поясную кору. Именно эти участки помогают человеку ориентироваться в пространстве, принимать решения, контролировать импульсивные реакции.
С возрастом эффективность этих участков начинает постепенно снижаться, и именно это, по мнению ученых, влияет на физическую активность человека.
В молодом возрасте мы легко можем преодолеть желание полежать, когда видим диван. Но со временем этот "тормозной механизм" начинает ослабевать, и мозг всё чаще начинает выбирать отдых вместо движения.
Регулярная физическая активность - прогулки, йога
Контроль сна - стабильный график, высыпаться
Дофаминовые привычки - изучение новых навыков, интеллектуальные игры, эмоциональные впечатления
Белок в рационе - он помогает поддерживать мышечную массу и энергию
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