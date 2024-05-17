Не так лінь, як неохота: 5 найбільш ледачих порід собак
В той час, як деякі собаки обожнюють несамовито гасати за іграшкою, деякі менш активні та обирають відпочинок - через що отримали репутацію "ледацюг". Хоча підняти з дивану цих улюбленців може бути важко, для здорового життя кожна собака повинна мати хоча б мінімальну кількість фізичної та розумової активності.
Про те, які породи собак найменш енергійні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TopDogTips.
Англійський бульдог
Англійські бульдоги - терплячі та добрі собаки, які люблять відпочивати зі своїми господарями. Оскільки вони брахіцефали (мають короткий, вдавлений ніс), вони не можуть виконувати важкі фізичні вправи.
Тож швидка прогулянка парком - достатнє навантаження для цієї лінивої породи.
Англійський бульдог (фото: Freepik)
Ця спокійна і мужня порода буде смішити вас своїм кумедним характером - але в основному англійські бульдоги зацікавлені в тому, щоб їсти улюблену собачу їжу і багато дрімати.
Французький бульдог
Французький бульдог - ще одна брахіцефальна собака, для якої прогулянка навколо кварталу стає хорошим тренуванням. Хоча вони можуть бути досить активними, через особливості будови черепа все ж надають перевагу відпочинку.
Французький бульдог (фото: Freepik)
Це собаки для одного господаря, та добре підходять для людей, які живуть у квартирах. Французькі бульдоги також розумні, що робить їх чудовим вибором для власників домашніх тварин, які шукають собаку-компаньйона.
Пекінес
Пекінеси зовсім не в захваті від необхідних фізичних навантажень. Їхні короткі лапи не дозволяють їм багато бігати. Тому їм подобається лежати на колінах у своїх вірних господарів, які даруватимуть свою увагу та турботу.
Пекінес (фото: Freepik)
Проте, на жаль, пекінеси не дуже добре ладнають з дітьми або іншими тваринами.
Кавалер-кінг-чарльз-спанієль
Кавалер-кінг-чарльз-спанієль, виведений як компаньйон, не хоче нічого більше, аніж відпочивати, проводити час зі своїми господарями і отримувати увагу й багато поцілунків.
Кавалер-кінг-чарльз-спанієль (фото: Freepik)
Хоча собаки цієї породи люблять швидкі прогулянки, але найкомфортніше їм буде згорнутися калачиком на дивані поруч зі своїми господарями після смачної вечері.
Басет-гаунд
Басет-гаунд - це собака для обожнювання, а не для змагань з бігу. Це одна з найвідоміших ледачих порід собак - хоча басетів виводили для полювання, за відсутності роботи вони, звісно ж, оберуть відпочинок і побудуть спокійними ледацюгами.
Басет-гаунд (фото: Freepik)
Басети люблять валятися і обніматися, але їм теж потрібні прогулянки. Водночас їх варто тримати на повідці, адже тільки-но пес відчує новий запах, миттєво забуде про попередній напрям руху.
До речі, раніше ми писали про те, які породи собак не люблять бути наодинці.
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