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Не так лень, как неохота: 5 самых ленивых пород собак

Пятница 17 мая 2024 17:45
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Не так лень, как неохота: 5 самых ленивых пород собак Какие породы собак любят лениться (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

В то время, как некоторые собаки обожают неистово носиться за игрушкой, некоторые менее активны и выбирают отдых - из-за чего получили репутацию "лентяев". Хотя поднять с дивана этих любимцев может быть тяжело, для здоровой жизни каждая собака должна иметь хотя бы минимальное количество физической и умственной активности.

О том, какие породы собак наименее энергичны, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TopDogTips.

Английский бульдог

Английские бульдоги - терпеливые и добрые собаки, которые любят отдыхать со своими хозяевами. Поскольку они брахицефалы (имеют короткий, вдавленный нос), они не могут выполнять тяжелые физические упражнения.

Так что быстрая прогулка по парку - достаточная нагрузка для этой ленивой породы.

Не так лень, как неохота: 5 самых ленивых пород собак

Английский бульдог (фото: Freepik)

Эта спокойная и мужественная порода будет смешить вас своим забавным характером - но в основном английские бульдоги заинтересованы в том, чтобы есть любимую собачью пищу и много дремать.

Французский бульдог

Французский бульдог - еще одна брахицефальная собака, для которой прогулка вокруг квартала становится хорошей тренировкой. Хотя они могут быть достаточно активными, из-за особенностей строения черепа все же предпочитают отдых.

Не так лень, как неохота: 5 самых ленивых пород собак

Французский бульдог (фото: Freepik)

Это собаки для одного хозяина и хорошо подходят для людей, живущих в квартирах. Французские бульдоги также умны, что делает их отличным выбором для владельцев домашних животных, ищущих собаку-компаньона.

Пекинес

Пекинесы совсем не в восторге от необходимых физических нагрузок. Их короткие лапы не разрешают им много бегать. Поэтому им нравится лежать на коленях у своих верных хозяев, которые будут дарить свое внимание и заботу.

Не так лень, как неохота: 5 самых ленивых пород собак

Пекинес (фото: Freepik)

Однако, к сожалению, пекинесы не очень хорошо ладят с детьми или другими животными.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель, выведенный как компаньон, не хочет ничего больше, чем отдыхать, проводить время со своими хозяевами и получать внимание и много поцелуев.

Не так лень, как неохота: 5 самых ленивых пород собак

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель (фото: Freepik)

Хотя собаки этой породы любят скорые прогулки, но комфортнее всего им будет свернуться калачиком на диване рядом со своими хозяевами после вкусного ужина.

Бассет-хаунд

Бассет-хаунд - это собака для обожания, а не для соревнований по бегу. Это одна из самых известных ленивых пород собак - хотя бассетов выводили для охоты, в отсутствие работы они, конечно же, выберут отдых и побудут спокойными лентяями.

Не так лень, как неохота: 5 самых ленивых пород собак

Бассет-хаунд (фото: Freepik)

Бассеты любят валяться и обниматься, но им тоже нужны прогулки. В то же время их следует держать на поводке, ведь как только пес почувствует новый запах, мгновенно забудет о предыдущем направлении движения.

Кстати, раньше мы писали о том, какие породы собак не любят быть наедине.

А также рассказывали, какие породы собак не слушаются хозяев.

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