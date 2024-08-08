Лимонний бісквіт: простий рецепт ніжної випічки для всієї родини

Такий пухкий лимонний бісквіт сподобається і ласунам, і тим, хто любить кислуватий смак цитрусових. Проте готувати таку випічку, порівняно з класичним бісквітом, значно легше.
Про те, як готувати лимонний бісквіт, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".
Для того, щоб приготувати цю ніжну повітряну випічку, треба такі продукти:
Для початку збийте яйця глибокій мисці. На відміну від приготування звичайного бісквіта, за цим рецептом не потрібно відокремлювати жовтки від білка.
Також перед початком збивання додайте дрібку солі, а також цукор до свого смаку. За бажанням, цукор можна не використовувати взагалі. Коли яєчна суміш стане однорідною, влийте в неї згущене молоко.
Спочатку перемішайте суміш, а потім збийте до однорідної, злегка пишної маси. Після цього помийте лимон і натріть з нього цедру на дрібній терці.
Цедра потрібна тільки з жовтого шару лимонної шкірки, не з білого. Інакше цедра після запікання даватиме неприємну гіркуватість, яка буде відчутна в тісті. Додайте лимонну цедру в яєчну масу.
Розтопіть масло до стану рідини (це можна зробити на пару або в мікрохвильовці), а потім також влийте до яєць з молоком. Перемішайте інгредієнти та додайте розпушувач.
Після цього просійте борошно в масу. Це допоможе уникнути грудочок і зробить тісто пухким. До того ж борошно можна додавати поступово, в декілька етапів.
Ще раз ретельно перемішайте інгредієнти. Невелику форму для випікання застеліть пергаментом. Обережно перелийте рідке тісто в форму.
Розігріти духовку до 170 градусів і випікайте бісквіт протягом 30 хвилин. Готову охолоджену випічку можна прикрасити скибочками лимона або присипати цукровою пудрою.
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