Лимонний бісквіт: простий рецепт ніжної випічки для всієї родини

Що потрібно для лимонного бісквіта

Для того, щоб приготувати цю ніжну повітряну випічку, треба такі продукти:

лимон - 1 шт.;

яйця - 4 шт.;

борошно - 130 г;

масло - 20 г;

цукор - до смаку;

сіль - дрібка;

згущене молоко - 370 г;

розпушувач - 6 г.

Як готувати лимонний бісквіт

Для початку збийте яйця глибокій мисці. На відміну від приготування звичайного бісквіта, за цим рецептом не потрібно відокремлювати жовтки від білка.

Також перед початком збивання додайте дрібку солі, а також цукор до свого смаку. За бажанням, цукор можна не використовувати взагалі. Коли яєчна суміш стане однорідною, влийте в неї згущене молоко.

Спочатку перемішайте суміш, а потім збийте до однорідної, злегка пишної маси. Після цього помийте лимон і натріть з нього цедру на дрібній терці.

Цедра потрібна тільки з жовтого шару лимонної шкірки, не з білого. Інакше цедра після запікання даватиме неприємну гіркуватість, яка буде відчутна в тісті. Додайте лимонну цедру в яєчну масу.

Розтопіть масло до стану рідини (це можна зробити на пару або в мікрохвильовці), а потім також влийте до яєць з молоком. Перемішайте інгредієнти та додайте розпушувач.

Після цього просійте борошно в масу. Це допоможе уникнути грудочок і зробить тісто пухким. До того ж борошно можна додавати поступово, в декілька етапів.

Ще раз ретельно перемішайте інгредієнти. Невелику форму для випікання застеліть пергаментом. Обережно перелийте рідке тісто в форму.

Розігріти духовку до 170 градусів і випікайте бісквіт протягом 30 хвилин. Готову охолоджену випічку можна прикрасити скибочками лимона або присипати цукровою пудрою.