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Лимонный бисквит: простой рецепт нежной выпечки для всей семьи

Как готовить лимонный бисквит (скриншот / Пан Фартух - прості рецепти)
Автор: Людмила Рябухіна

Такой пухлый лимонный бисквит понравится и сладкоежкам, и тем, кто любит кисловатый вкус цитрусовых. Однако готовить такую выпечку по сравнению с классическим бисквитом значительно легче.

О том, как готовить лимонный бисквит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Пан Фартух - прості рецепти".

Что нужно для лимонного бисквита

Для того чтобы приготовить эту нежную воздушную выпечку, нужно следующие продукты:

  • лимон - 1 шт.;
  • яйца - 4 шт.;
  • мука - 130 г;
  • сливочное масло - 20 г;
  • сахар - по вкусу;
  • соль - щепотка;
  • сгущенка - 370 г;
  • разрыхлитель - 6 г.

Как готовить лимонный бисквит

Для начала взбейте яйца в глубокой миске. В отличие от приготовления обычного бисквита по этому рецепту не нужно отделять желтки от белка.

Также перед началом взбивания добавьте щепотку соли, а также сахар по своему вкусу. По желанию сахар можно не использовать вообще. Когда яичная смесь станет однородной, влейте в нее сгущенку.

Сначала перемешайте смесь, а затем взбейте до однородной, слегка пышной массы. После этого промойте лимон и натрите с него цедру на мелкой терке.

Цедра нужна только из желтого слоя лимонной шкурки, не из белого. Иначе цедра после запекания будет давать неприятную горчинку, которая будет ощутима в тесте. Добавьте лимонную цедру в яичную массу.

Растопите масло до состояния жидкости (это можно сделать на пару или в микроволновке), а затем также влейте в яйца с молоком. Перемешайте ингредиенты и добавьте разрыхлитель.

После этого просейте муку в массу. Это поможет избежать комочков и сделает тесто пышным. К тому же муку можно добавлять постепенно, в несколько этапов.

Еще раз кропотливо перемешайте ингредиенты. Небольшую форму для выпечки застелите пергаментом. Осторожно перелейте жидкое тесто в форму.

Разогрейте духовку до 170 градусов и выпекайте бисквит в течение 30 минут. Готовую охлажденную выпечку можно украсить ломтиками лимона или присыпать сахарной пудрой.

 

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить желейный торт "Битое стекло".

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