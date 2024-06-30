Лимонади, смузі та мохіто: 5 рецептів прохолодних напоїв для спекотного літа

Спека змушує вигадувати нові способи охолодитися, проте одними з найпростіших - і найбільш популярних - були й залишаються холодні напої. Варіантів існує досить багато, з різноманітними складниками та різної консистенції, як-от лимонади та смузі.
Рецепти холодних напоїв читайте в матеріалі від РБК-Україна (проєкт Styler).
Апельсиновий лимонад (ілюстративне фото: Freepik)
Щоб приготувати лимонад з апельсином, потрібні такі продукти:
Як готувати апельсиновий лимонад
Ретельно помийте лимон та апельсини, приберіть вологу паперовим рушником або серветками.
Після цього натріть цитрусові на тертці, щоб отримати цедру. Знімати шкірку потрібно до білої частини, не більше - біла шкірка гірчитиме.
Засипте цедру цукром, а з очищених апельсинів та лимону вичавіть сік. Ретельно перемішайте цедру, сік та цукор до повного розчинення підсолоджувача.
Залийте суміш водою, ретельно перемішайте і перелийте в пляшку. Поставте лимонад на декілька годин в холодильник, щоб він настоявся.
Після цього перелийте його до глечика через маленьке сито, щоб прибрати цедру. Всипте лід у глечик або ж у стакани, розлийте по стаканах апельсиновий лимонад і прикрасьте помитими листочками м'яти.
Полуничне мохіто (ілюстративне фото: Freepik)
Для приготування цього безалкогольного прохолодного напою з полуницею, треба такі продукти:
Як готувати безалкогольне мохіто з полуницею
Помийте і очистьте від плодоніжок полуницю, можна нарізати її на декілька частин. Помийте листочки м'яти та приберіть вологу паперовим рушником. Лимон помийте та наріжте його напівкільцями.
Перекладіть полуницю, м'яту та лимон до глечика і перетовчіть. Це допоможе вивільнити сік з інгредієнтів.
Після цього залийте суміш охолодженою газованою водою, додайте лід та залиште настоюватись протягом 15 хвилин.
Безалкогольна Піна Колада (ілюстративне фото: Freepik)
Щоб приготувати цей відомий коктейль з ананасом без алкоголю, потрібні наступні інгредієнти:
Як готувати коктейль "Піна Колада" без алкоголю
Перебийте в блендері шматочки ананаса, сік, кокосові вершки та молоко до однорідної консистенції. Лайм помийте і наріжте напівкільцями.
Розлийте коктейль по келихах і додайте лід. Після чого прикрасьте безалкогольний коктейль "Піна колада" тертим мускатним горіхом і шматочками лайма.
Смузі з манго та кокосом (ілюстративне фото: Freepik)
Для того, щоб приготувати мангове смузі з кокосом, потрібці ці інгредієнти:
Як готувати смузі з манго та кокосом
Помийте фрукти, очистьте банан від шкірки, видаліть кісточку з манго. Також можна використовувати заморожені фрукти.
Маракую використовуйте для прикраси - тож наріжте кружальцями, напівкільцями або кубиками
Покладіть інші інгредієнти у блендер і перебийте їх до однорідної маси. Розлийте смузі по стаканах і прикрасьте шматочками маракуї.
Холодний персиковий чай (ілюстративне фото: Freepik)
Для приготування цього прохолодного фруктового чаю потрібні такі продукти:
Як готувати холодний чай з персиком
Залийте пакетики чаю окропом відповідно до інструкцій на упаковці. Не залишайте на довше, оскільки напій може гірчити.
Викиньте пакетики, додайте цукор і перемішайте до повного розчинення підсолоджувача. Після цього зачекайте, доки чай охолоне.
Потім додайте до чаю сік лайма та персиковий сироп - і ретельно перемішайте.
Для подачі додайте у склянку кілька скибочок свіжого персика і зверху покладіть лід. Налийте чай і прикрасьте митим листям свіжої м'яти.
Додавайте свіжі персикові скибочки та м'яту лише перед подачею на стіл - якщо залишити їх у чаї на довший час, вони можуть зів'янути та знебарвитися.
До речі, раніше ми розповідали, як готувати квас з житнього хліба.
Читайте також, як зробити натуральне полуничне морозиво.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк", сайти Good Food, Food52.