Лимонади, смузі та мохіто: 5 рецептів прохолодних напоїв для спекотного літа

Апельсиновий лимонад

Апельсиновий лимонад (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб приготувати лимонад з апельсином, потрібні такі продукти:

вода питна - 2 л;

апельсин - 2 шт.;

лимон - 1 шт.;

цукор - 100 г;

лід - 1-3 стакани;

листочки м'яти - до смаку.

Як готувати апельсиновий лимонад

Ретельно помийте лимон та апельсини, приберіть вологу паперовим рушником або серветками.

Після цього натріть цитрусові на тертці, щоб отримати цедру. Знімати шкірку потрібно до білої частини, не більше - біла шкірка гірчитиме.

Засипте цедру цукром, а з очищених апельсинів та лимону вичавіть сік. Ретельно перемішайте цедру, сік та цукор до повного розчинення підсолоджувача.

Залийте суміш водою, ретельно перемішайте і перелийте в пляшку. Поставте лимонад на декілька годин в холодильник, щоб він настоявся.

Після цього перелийте його до глечика через маленьке сито, щоб прибрати цедру. Всипте лід у глечик або ж у стакани, розлийте по стаканах апельсиновий лимонад і прикрасьте помитими листочками м'яти.

Полуничне мохіто

Полуничне мохіто (ілюстративне фото: Freepik)

Для приготування цього безалкогольного прохолодного напою з полуницею, треба такі продукти:

газована вода - 1-2 л;

полуниця - 200 г;

лимон - 0,5 шт.;

м'ята - до смаку;

лід - 1-2 стакани.

Як готувати безалкогольне мохіто з полуницею

Помийте і очистьте від плодоніжок полуницю, можна нарізати її на декілька частин. Помийте листочки м'яти та приберіть вологу паперовим рушником. Лимон помийте та наріжте його напівкільцями.

Перекладіть полуницю, м'яту та лимон до глечика і перетовчіть. Це допоможе вивільнити сік з інгредієнтів.

Після цього залийте суміш охолодженою газованою водою, додайте лід та залиште настоюватись протягом 15 хвилин.

Безалкогольна Піна Колада

Безалкогольна Піна Колада (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб приготувати цей відомий коктейль з ананасом без алкоголю, потрібні наступні інгредієнти:

шматочки ананаса - 2/3 стакану;

вершки кокосові - 90 мл;

кокосове молоко - 60 мл;

ананасовий сік - 120 мл;

сік лайма - з 1/2 лайма;

мускатний горіх - 1 щіпка;

лід - 4 стакани.

Як готувати коктейль "Піна Колада" без алкоголю

Перебийте в блендері шматочки ананаса, сік, кокосові вершки та молоко до однорідної консистенції. Лайм помийте і наріжте напівкільцями.

Розлийте коктейль по келихах і додайте лід. Після чого прикрасьте безалкогольний коктейль "Піна колада" тертим мускатним горіхом і шматочками лайма.

Смузі з манго та кокосом

Смузі з манго та кокосом (ілюстративне фото: Freepik)

Для того, щоб приготувати мангове смузі з кокосом, потрібці ці інгредієнти:

кокосове молоко - 200 мл;

кокосовий йогурт - 4 ст. л.;

банан - 1 шт.;

насіння льону (або гарбуза) - 1 ст. л.;

манго - 120 г;

маракуя - 1 шт.;

лід - 1 стакан.

Як готувати смузі з манго та кокосом

Помийте фрукти, очистьте банан від шкірки, видаліть кісточку з манго. Також можна використовувати заморожені фрукти.

Маракую використовуйте для прикраси - тож наріжте кружальцями, напівкільцями або кубиками

Покладіть інші інгредієнти у блендер і перебийте їх до однорідної маси. Розлийте смузі по стаканах і прикрасьте шматочками маракуї.

Холодний персиковий чай

Холодний персиковий чай (ілюстративне фото: Freepik)

Для приготування цього прохолодного фруктового чаю потрібні такі продукти:

чай (бажано чорний) - 4 пакетики;

окріп - 5 склянок;

лід - 1-2 склянки;

сік лайму - з 1/2 лайма;

цукор - 100 г;

свіжі персики - 2 шт.;

персиковий сироп - 2 ст. л.

листя м'яти - до смаку.

Як готувати холодний чай з персиком

Залийте пакетики чаю окропом відповідно до інструкцій на упаковці. Не залишайте на довше, оскільки напій може гірчити.

Викиньте пакетики, додайте цукор і перемішайте до повного розчинення підсолоджувача. Після цього зачекайте, доки чай охолоне.

Потім додайте до чаю сік лайма та персиковий сироп - і ретельно перемішайте.

Для подачі додайте у склянку кілька скибочок свіжого персика і зверху покладіть лід. Налийте чай і прикрасьте митим листям свіжої м'яти.

Додавайте свіжі персикові скибочки та м'яту лише перед подачею на стіл - якщо залишити їх у чаї на довший час, вони можуть зів'янути та знебарвитися.