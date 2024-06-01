Найкращий літній напій: як приготувати домашній квас з чорного хліба
Домашній квас - давній українській напій. Його можна легко приготувати вдома за три дні з простих інгредієнтів. В результаті у вас буде свіжий, кисло-солодкий освіжаючий напій.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал кухаря Андрія Клюса.
Список інгредієнтів
Андрій Клюс показує, як зробити домашній квас з хліба з додаванням невеликої кількості пресованих дріжджів.
Для приготування підготуйте такі прості інгредієнти:
- вода - 1 л
- хліб житній, скибочки - 200 г
- дріжджі пресовані - 5 г
- цукор - 100 г
- лимонна кислота - 0,5 г
Спосіб приготування
Спочатку потрібно закип'ятити воду та охолодити її до кімнатної температури.
Далі хліб наріжте кубиками, запечіть у духовці, розігрітій до 180-200°C. Готові сухарики мають бути темного кольору. Охолодіть їх до кімнатної температури.
Після цього додайте сухарі у воду, всипте цукор і лимонну кислоту.
Покришіть руками у воду свіжі дріжджі, перемішайте та лишіть на ніч у прохолодному місці. Важливо кришкою не накривати.
Процідіть напій крізь марлю та розлийте квас у пляшках. Не наливайте повні пляшки, щоб квас, піднімаючись, не виходив назовні. Залишіть на 2 дні в холодильнику.
З кожним днем смак напою буде різкішим і менш солодким. Такий домашній квас можна зберігати тиждень.
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