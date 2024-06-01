Найкращий літній напій: як приготувати домашній квас з чорного хліба

Домашній квас - давній українській напій. Його можна легко приготувати вдома за три дні з простих інгредієнтів. В результаті у вас буде свіжий, кисло-солодкий освіжаючий напій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube -канал кухаря Андрія Клюса.

Список інгредієнтів

Андрій Клюс показує, як зробити домашній квас з хліба з додаванням невеликої кількості пресованих дріжджів.

Для приготування підготуйте такі прості інгредієнти:

вода - 1 л

хліб житній, скибочки - 200 г

дріжджі пресовані - 5 г

цукор - 100 г

лимонна кислота - 0,5 г

Спосіб приготування

Спочатку потрібно закип'ятити воду та охолодити її до кімнатної температури.

Далі хліб наріжте кубиками, запечіть у духовці, розігрітій до 180-200°C. Готові сухарики мають бути темного кольору. Охолодіть їх до кімнатної температури.

Після цього додайте сухарі у воду, всипте цукор і лимонну кислоту.

Покришіть руками у воду свіжі дріжджі, перемішайте та лишіть на ніч у прохолодному місці. Важливо кришкою не накривати.

Процідіть напій крізь марлю та розлийте квас у пляшках. Не наливайте повні пляшки, щоб квас, піднімаючись, не виходив назовні. Залишіть на 2 дні в холодильнику.

З кожним днем смак напою буде різкішим і менш солодким. Такий домашній квас можна зберігати тиждень.