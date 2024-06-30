Лимонады, смузи и мохито: 5 рецептов прохладительных напитков для жаркого лета

Жара заставляет придумывать новые способы охладиться, однако одними из самых простых - и наиболее популярных - были и остаются холодные напитки. Вариантов существует достаточно много, с разнообразными составляющими и разной консистенции, как вот лимонады и смузи.
Рецепты холодных напитков читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).
Апельсиновый лимонад (иллюстративное фото: Freepik)
Чтобы приготовить лимонад с апельсином, требуются следующие продукты:
Как готовить апельсиновый лимонад
Тщательно помойте лимон и апельсины, уберите влагу бумажным полотенцем или салфетками.
После этого натрите цитрусовые на терке, чтобы получить цедру. Снимать кожуру нужно до белой части, не более - белая кожура будет горчить.
Засыпьте цедру сахаром, а из очищенных апельсинов и лимона выдавите сок. Тщательно перемешайте цедру, сок и сахар до полного растворения подсластителя.
Залейте смесь водой, тщательно перемешайте и перелейте в бутылку. Поставьте лимонад на несколько часов в холодильник, чтобы он настоялся.
После этого перелейте его в кувшин через маленькое сито, чтобы убрать цедру. Всыпьте лед в кувшин или в стаканы, разлейте по стаканам апельсиновый лимонад и украсьте помытыми листочками мяты.
Клубничное мохито (иллюстративное фото: Freepik)
Для приготовления этого безалкогольного прохладительного напитка с клубникой нужны такие продукты:
Как готовить безалкогольное мохито с клубникой
Вымойте и очистьте от плодоножек клубнику, можно нарезать ее на несколько частей. Помойте листики мяты и уберите влагу бумажным полотенцем. Лимон помойте и нарежьте его полукольцами.
Переложите клубнику, мяту и лимон в кувшин и перетолките. Это поможет высвободить сок из ингредиентов.
После этого залейте смесь охлажденной газировкой, добавьте лед и оставьте настаиваться в течение 15 минут.
Безалкогольная Пина Колада (иллюстративное фото: Freepik)
Чтобы приготовить этот известный коктейль с ананасом без алкоголя, требуются следующие ингредиенты:
Как готовить коктейль "Пина Колада" без алкоголя
Перебейте в блендере кусочки ананаса, сок, кокосовые сливки и молоко до однородной смеси. Лайм помойте и нарежьте полукольцами.
Разлейте коктейль по бокалам и добавьте лед. После чего украсьте безалкогольный коктейль "Пина Колада" тертым мускатным орехом и кусочками лайма.
Смузи с манго и кокосом (иллюстративное фото: Freepik)
Для того чтобы приготовить манговое смузи с кокосом, потребуются эти ингредиенты:
Как готовить смузи с манго и кокосом
Помойте фрукты, очистьте банан от кожуры, удалите косточку из манго. Также можно использовать замороженные фрукты.
Маракуйю используйте для украшения - поэтому нарежьте кружочками, полукольцами или кубиками
Положите другие ингредиенты в блендер и перебейте их в однородную массу. Разлейте смузи по стаканам и украсьте кусочками маракуйи.
Холодный персиковый чай (иллюстративное фото: Freepik)
Для приготовления этого прохладного фруктового чая требуются следующие продукты:
Как готовить холодный чай с персиком
Залейте пакетики чая кипятком в соответствии с инструкциями на упаковке. Не оставляйте дольше, поскольку напиток может горчить.
Выкиньте пакетики, добавьте сахар и перемешайте до полного растворения подсластителя. После этого подождите, пока чай остынет.
Затем добавьте в чай сок лайма и персиковый сироп - и тщательно перемешайте.
Для подачи добавьте в стакан несколько ломтиков свежего персика и сверху выложите лед. Налейте чай и украсьте мытыми листьями свежей мяты.
Добавляйте свежие персиковые ломтики и мяту только перед подачей на стол - если оставить их в чае на более долгое время, они могут увядать и обесцвечиваться.
Кстати, раньше мы рассказывали, как готовить квас из ржаного хлеба.
Читайте также, как сделать натуральное клубничное мороженое.
При написании материала использовались следующие источники: YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк", сайты Good Food, Food52.