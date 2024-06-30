Лимонады, смузи и мохито: 5 рецептов прохладительных напитков для жаркого лета

Апельсиновый лимонад

Апельсиновый лимонад (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы приготовить лимонад с апельсином, требуются следующие продукты:

вода питьевая - 2 л;

апельсин - 2 шт.;

лимон - 1 шт.;

сахар - 100 г;

лед - 1-3 стакана;

листики мяты - по вкусу.

Как готовить апельсиновый лимонад

Тщательно помойте лимон и апельсины, уберите влагу бумажным полотенцем или салфетками.

После этого натрите цитрусовые на терке, чтобы получить цедру. Снимать кожуру нужно до белой части, не более - белая кожура будет горчить.

Засыпьте цедру сахаром, а из очищенных апельсинов и лимона выдавите сок. Тщательно перемешайте цедру, сок и сахар до полного растворения подсластителя.

Залейте смесь водой, тщательно перемешайте и перелейте в бутылку. Поставьте лимонад на несколько часов в холодильник, чтобы он настоялся.

После этого перелейте его в кувшин через маленькое сито, чтобы убрать цедру. Всыпьте лед в кувшин или в стаканы, разлейте по стаканам апельсиновый лимонад и украсьте помытыми листочками мяты.

Клубничное мохито

Клубничное мохито (иллюстративное фото: Freepik)

Для приготовления этого безалкогольного прохладительного напитка с клубникой нужны такие продукты:

газировка - 1-2 л;

клубника - 200 г;

лимон - 0,5 шт.;

мята - по вкусу;

лед - 1-2 стакана.

Как готовить безалкогольное мохито с клубникой

Вымойте и очистьте от плодоножек клубнику, можно нарезать ее на несколько частей. Помойте листики мяты и уберите влагу бумажным полотенцем. Лимон помойте и нарежьте его полукольцами.

Переложите клубнику, мяту и лимон в кувшин и перетолките. Это поможет высвободить сок из ингредиентов.

После этого залейте смесь охлажденной газировкой, добавьте лед и оставьте настаиваться в течение 15 минут.

Безалкогольная Пина Колада

Безалкогольная Пина Колада (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы приготовить этот известный коктейль с ананасом без алкоголя, требуются следующие ингредиенты:

кусочки ананаса - 2/3 стакана;

сливки кокосовые - 90 мл;

кокосовое молоко - 60 мл;

ананасовый сок - 120 мл;

сок лайма - из 1/2 лайма;

мускатный орех - 1 щепотка;

лед - 4 стакана.

Как готовить коктейль "Пина Колада" без алкоголя

Перебейте в блендере кусочки ананаса, сок, кокосовые сливки и молоко до однородной смеси. Лайм помойте и нарежьте полукольцами.

Разлейте коктейль по бокалам и добавьте лед. После чего украсьте безалкогольный коктейль "Пина Колада" тертым мускатным орехом и кусочками лайма.

Смузи с манго и кокосом

Смузи с манго и кокосом (иллюстративное фото: Freepik)

Для того чтобы приготовить манговое смузи с кокосом, потребуются эти ингредиенты:

кокосовое молоко - 200 мл;

кокосовый йогурт - 4 ст. л.;

банан - 1 шт.;

семена льна (или тыквы) - 1 ст. л.;

манго - 120 г;

маракуйя - 1 шт.;

лед - 1 стакан.

Как готовить смузи с манго и кокосом

Помойте фрукты, очистьте банан от кожуры, удалите косточку из манго. Также можно использовать замороженные фрукты.

Маракуйю используйте для украшения - поэтому нарежьте кружочками, полукольцами или кубиками

Положите другие ингредиенты в блендер и перебейте их в однородную массу. Разлейте смузи по стаканам и украсьте кусочками маракуйи.

Холодный персиковый чай

Холодный персиковый чай (иллюстративное фото: Freepik)

Для приготовления этого прохладного фруктового чая требуются следующие продукты:

чай (желательно черный) - 4 пакетика;

кипяток - 5 стаканов;

лед - 1-2 стакана;

сок лайма - из 1/2 лайма;

сахар - 100 г;

свежие персики - 2 шт.;

персиковый сироп - 2 ст. л.

листья мяты - по вкусу.

Как готовить холодный чай с персиком

Залейте пакетики чая кипятком в соответствии с инструкциями на упаковке. Не оставляйте дольше, поскольку напиток может горчить.

Выкиньте пакетики, добавьте сахар и перемешайте до полного растворения подсластителя. После этого подождите, пока чай остынет.

Затем добавьте в чай сок лайма и персиковый сироп - и тщательно перемешайте.

Для подачи добавьте в стакан несколько ломтиков свежего персика и сверху выложите лед. Налейте чай и украсьте мытыми листьями свежей мяты.

Добавляйте свежие персиковые ломтики и мяту только перед подачей на стол - если оставить их в чае на более долгое время, они могут увядать и обесцвечиваться.