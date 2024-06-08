Натуральне полуничне морозиво: рецепт літніх солодощів всього з двох інгредієнтів

Літня спека, як ніхто, заохочує з'їсти та випити щось прохолодне - як-от улюблене всіма морозиво. А приготувати його можна всього з двох складників, один з яких - полуниця - надає морозиву дивовижного смаку.

Про те, як готувати полуничне морозиво, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Що потрібно для морозива з полуниці

Для того, щоб приготувати 4 порції літнього десерту, потрібні наступні інгредієнти:

згущене молоко - 100 мл;

полуниця - 250 г.

А також 4 форми та палички для морозива.

Як готувати натуральне полуничне морозиво

Для початку помийте полуницю та видаліть плодоніжки. Окрім полуниці можна взяти малину, чорницю, персики, або банани - за бажанням. Крім цього можна експериментувати з поєднанням смаків.

Можна розрізати полуницю навпіл, але це не обов'язково, оскільки вона все одно подрібниться в блендері. Пересипте полуницю до чаші блендера та залийте згущеним молоком.

Перебийте полуницю зі згущеним молоком в блендері (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Якщо ж у вас немає блендера, полуницю можна протерти через сито або розім'яти виделкою та змішати з молоком за допомогою міксера. Перебийте інгредієнти до однорідної консистенції.

Після цього розподіліть їх по формочках або звичайних стаканах. По центру вставте паличку.

Розлийте суміш у форми для морозива (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Поставте морозиво в морозильну камеру до повного застигання - на декілька годин.

Після цього, дістаючи морозиво, зачекайте 5 хвилин, щоб зовнішній бік смаколика відтанув і морозиво можна було витягнути з форми.

Як дістати морозиво з форми (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Або ж, якщо чекати не хочеться, можна обережно занурити форму у гарячу воду на декілька секунд. Завдяки цьому морозиво злегка підтане, і його можна буде легко дістати з формочок.