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Козловський вперше стане батьком. Що відомо про ймовірну дружину співака

П'ятниця 22 березня 2024 16:30
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Козловський вперше стане батьком. Що відомо про ймовірну дружину співака Віталій Козловський скоро стане батьком (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак, а нині захисник Віталій Козловський, який нещодавно повідомив, що одружився, підтвердив чутки про те, що він скоро стане батьком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Віталій Козловський вперше стане батьком

Так, 22 березня вийшов новий кліп музиканта на пісню "Рубіж", в описі до якого сказано, що у ньому знялася вагітна дружина знаменитості.

Наприкінці відео співак показав великий животик його обраниці, який зворушливо обіймають руки подружжя.

Козловський вперше стане батьком. Що відомо про ймовірну дружину співака

Віталій Козловський вперше стане батьком (фото: скріншот з відео)

Пізніше Віталій опублікував відповідний знімок у своїх соцмережах. На животі дружини виконавця можна побачити нашивку з його прізвищем з його військової форми.

"При надії… Мій сенс. Стимул. Любов", - підписав він світлину.

Козловський вперше стане батьком. Що відомо про ймовірну дружину співака

Віталій Козловський підтвердив, що скоро стане батьком (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Що відомо про ймовірну дружину артиста

Після того, як Козловський повідомив новину про своє одруження, його шанувальники почали гадати, хто ж є обраницею співака.

З більшості версій виявилося, що дружиною зірки, ймовірно, стала 36-річна Юлія Бакуменко, яка вже багато років є його піарницею.

Зазначимо, що чутки про можливий роман між Віталієм та Юлією почали ширитися мережею ще у 2020 році.

Козловський вперше стане батьком. Що відомо про ймовірну дружину співакаКозловський вперше стане батьком. Що відомо про ймовірну дружину співакаКозловський вперше стане батьком. Що відомо про ймовірну дружину співака

Віталій Козловський і Юлія Бакуменко (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Фани розглядали спільні, іноді відверті світлини цієї пари на сторінці дівчини в Instagram. До початку повномасштабного російського вторгнення вони відпочивали, відвідували заходи в компанії знаменитих друзів і просто проводили разом час.

Хоча закохані не робили офіційних заяв про свої стосунки, шанувальники все ж припускали, що їх пов’язує дещо більше, ніж робота.

Козловський вперше стане батьком. Що відомо про ймовірну дружину співака

Віталій Козловський і Юлія Бакуменко (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Додамо, що Бакуменко народилася у Запоріжжі, де закінчила гімназію №31. У 2005 році вступила на навчання в КПУ (Класичний приватний університет), і вивчала там журналістику.

Згідно з інформацією на Facebook-сторінці, їй було 24 роки, коли вона почала працювати разом із Козловським. Їхня співпраця продовжується і донині.

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