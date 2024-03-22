Козловський вперше стане батьком. Що відомо про ймовірну дружину співака

Український співак, а нині захисник Віталій Козловський, який нещодавно повідомив, що одружився , підтвердив чутки про те, що він скоро стане батьком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Віталій Козловський вперше стане батьком

Так, 22 березня вийшов новий кліп музиканта на пісню "Рубіж", в описі до якого сказано, що у ньому знялася вагітна дружина знаменитості.

Наприкінці відео співак показав великий животик його обраниці, який зворушливо обіймають руки подружжя.

Віталій Козловський вперше стане батьком (фото: скріншот з відео)

Пізніше Віталій опублікував відповідний знімок у своїх соцмережах. На животі дружини виконавця можна побачити нашивку з його прізвищем з його військової форми.

"При надії… Мій сенс. Стимул. Любов", - підписав він світлину.

Віталій Козловський підтвердив, що скоро стане батьком (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Що відомо про ймовірну дружину артиста

Після того, як Козловський повідомив новину про своє одруження, його шанувальники почали гадати, хто ж є обраницею співака.

З більшості версій виявилося, що дружиною зірки, ймовірно, стала 36-річна Юлія Бакуменко, яка вже багато років є його піарницею.

Зазначимо, що чутки про можливий роман між Віталієм та Юлією почали ширитися мережею ще у 2020 році.

Віталій Козловський і Юлія Бакуменко (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Фани розглядали спільні, іноді відверті світлини цієї пари на сторінці дівчини в Instagram. До початку повномасштабного російського вторгнення вони відпочивали, відвідували заходи в компанії знаменитих друзів і просто проводили разом час.

Хоча закохані не робили офіційних заяв про свої стосунки, шанувальники все ж припускали, що їх пов’язує дещо більше, ніж робота.

Віталій Козловський і Юлія Бакуменко (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

Додамо, що Бакуменко народилася у Запоріжжі, де закінчила гімназію №31. У 2005 році вступила на навчання в КПУ (Класичний приватний університет), і вивчала там журналістику.

Згідно з інформацією на Facebook-сторінці, їй було 24 роки, коли вона почала працювати разом із Козловським. Їхня співпраця продовжується і донині.