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Макс Чмерковський дізнався стать третьої дитини: атмосферні кадри

Четвер 21 березня 2024 20:30
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Макс Чмерковський дізнався стать третьої дитини: атмосферні кадри Макс Чмерковський з родиною (фото: instagram.com/maksimc)
Автор: Іванна Пашкевич

Український хореограф і головний герой першого сезону романтичного реаліті "Холостяк" Максим Чмерковський розсекретив стать третьої дитини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram танцівника.

Хто народиться у хореографа

Так, артист та його дружина, танцівниця Пета Маргатройд, влаштували гендер-паті. На святі були присутні батьки подружжя.

Спочатку закохані запустили кольорову димову шашку, яка вказала на те, що у них народиться хлопчик.

Потім Макс і Пета розрізали тортик, який також усередині був синього кольору. Отже у подружжя народиться третій син.

"Це хлопчик! Не можу повірити, що у нас будуть три хлопці. Ми з Максом неймовірно щасливі, що у нас народиться ще один друг для Шая та Ріо... Ми хочемо, щоб вони були найкращими друзями. Коли думаємо про сімейні вечері, то вже сміємося! Це попри те, що коли Ріо виповниться рік, я народжу через пару тижнів", - поділилася новиною Пета.

Зазначимо, що первісток у Макса Чмерковського та Пети Маргатройд народився у січні 2017 року.

Хлопчика назвали Шай, а вже у черні 2023-го на світ з'явилася друга дитина - син Ріо.

Раніше відома українська співачка розкрила правду про своє дитинствою.

Також Соня Морозюк розказала про перше знайомство з Гринкевичем та його родиною.

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