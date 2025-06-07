Як одягатися у спеку: Даша Квіткова показала сарафан, який можна носити і в офіс, і на пляж

Блогерка Даша Квіткова продемонструвала стильний літній образ, у якому поєднуються комфорт та елегантність. Вона обрала темно-синій сарафан без рукавів - універсальну річ, яка підходить і для пляжного відпочинку, і для ділового стилю.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її сторінку в Instagram вирішило докладніше розповісти, про яку сукню йдеться і як її носити влітку 2025.

Який "лук" обрала Даша Квіткова

Для повсякденного образу на літо вона обрала сарафан темно-синього відтінку без рукавів у довжині міді. Зазначимо, що це універсальна річ з бавовни, яку можна носити як на пляж, так і на роботу, якщо правильно підібрати взуття та аксесуари.

Сарафан, як у Квіткової (фото: instagram.com/kvittkova)

Щоб підкреслити лінію талії Квіткова одягла поверх сарафана оригінальний пояс-ланцюжок.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Потім вона поекспериментувала з верхом, який можна накинути на сарафан. Вона вибрала білий піджак вільного крою з контрастною чорною смужкою.

Образ на кожен день (фото: instagram.com/kvittkova)

Завершити стильний образ блогерка вирішила сонцезахисними окулярами, бежевими лоферами та сумкою із замші світло-коричневого відтінку. Зазначимо, що взуття та замші з цього матеріалу продовжують бути в модних трендах.

Даша Квіткова задає тренди (фото: instagram.com/kvittkova)

Які сарафани приглянути на літо 2025

Лляні та легкі тканини

Льон залишається фаворитом літа завдяки своїй здатності пропускати повітря і відводити вологу. Сарафани з льону або суміші льону і бавовни ідеально підходять для спекотних днів. Вони доступні в різних стилях, від простих до більш структурованих, і часто мають кишені для зручності.

Яскраві кольори та принти

Цього літа в моді насичені кольори, такі як синій, неоновий жовтий і яскраво-рожевий. Ці відтінки надають енергії та привертають увагу. Також популярні тропічні принти, квіткові та листяні візерунки, виконані в стриманих кольорах для елегантного вигляду.

Прозорі тканини

Прозорі тканини, такі як органза і мереживо, надають легкості й романтичності образу. Ці матеріали використовуються для створення ефекту "повітряного" вигляду, надаючи елегантності та жіночності.

Максі та міді довжина

Максі та міді сарафани залишаються актуальними завдяки універсальності та елегантності. Вони підходять як для повсякденного носіння, так і для вечірніх виходів. Ці довжини дозволяють експериментувати з різними стилями та аксесуарами.

Бохо-шик

Бохо-шик повертається знову, із сарафанами в стилі 70-х років, виготовленими із замші та інших м'яких матеріалів. Ці моделі часто доповнені вишивкою, бахромою та іншими етнічними елементами, створюючи спокійний і вільний стиль.

Даша Квіткова показала модний сарафан на літо (фото: instagram.com/kvittkova)