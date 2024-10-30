Лілія Ребрик похвалилася важливим досягненням донечки: зворушливе відео

Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик, яка у березні цього року втретє стала мамою, порадувала своїх шанувальників новим відео з молодшою донькою та розповіла, що вона зробив уперше.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на новий пост у Instagram знаменитості.
"Ну що, третя дитина офіційно підтвердила мій статус! Перше "мама" від Адель. І хоч я чула це вже двічі, щоразу як вперше. Тепер у нашій команді ще більше дівчаток, які звуть мене щодня (і щоночі). Що може бути прекраснішим", - зазначила артистка.
На відео Ребрик тримає на руках 7-місячне маля, а вся сім'я за кадром просить її промовити слово "мама". Якоїсь миті Адель справді повторює за рідними і говорить своє перше слово.
Фоловери Лілії Ребрик відразу почали коментувати зворушливе відео:
Нагадаємо, у 2011 році Лілія познайомилася з танцюристом-партнером Андрієм Діким на "Танцях із зірками". Того ж року пара одружилася.
У цьому шлюбі народилися троє доньок: Діана, якій 11 років, 6-річна Поліна, а також Адель. Молодша донька актриси народилася у березні 2024 року. Її ім'я складається з літер, які є в іменах кожного члена їхньої родини - Лілії, Андрія, Діани та Поліни.
Лілія Ребрик із сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)