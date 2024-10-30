Лилия Ребрик похвасталась важным достижением доченьки: трогательное видео

"Ну что, третий ребенок официально подтвердил мой статус! Первое "мама "от Адель. И хоть я слышала это уже дважды, каждый раз как впервые. Теперь в нашей команде еще больше девочек, которые зовут меня каждый день (и каждую ночь). Что может быть прекраснее", - отметила артистка.

На видео Ребрик держит на руках 7-месячную малышку, а вся семья за кадром просит произнести ее слово "мама". В какой-то момент Адель действительно повторяет за родными и говорит свое первое слово.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Лилии Ребрик тут же принялись комментировать трогательное видео:

"Ничего милее не видела за сегодня! Это прекрасно"

"Вам, наверное, пишут это каждый день, но вам нужно родить еще на свет таких красивых детей, красавицы-девочки"

"Боже, как это мило. Я сразу вспомнила, как меня моя дочка впервые назвала мамой"

"Ой, класс. Какая милота "

"Как же это мило! Невероятное трогательное чувство! Поздравляю вашу Дикую семью с этим событием"

"Нет ничего прекраснее в этом мире"

"Я плачу, это так трогательно".

Напомним, в 2011 году Лилия познакомилась с танцором-партнером Андреем Диким на "Танцах со звездами". В том же году пара поженилась.

В этом браке родились три дочери: Диана, которой 11 лет, 6-летняя Полина, а также Адель. Младшая дочь актрисы родилась в марте 2024 года. Ее имя состоит из букв, которые есть в именах каждого члена их семьи - Лилии, Андрея, Дианы и Полины.

Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)